Rock venezolano que conquista otras fronteras

MIAMI / CARACAS.- En un mercado musical cada vez más competitivo y globalizado, la banda venezolana de rock alternativo Sun City Riot busca consolidar su expansión desde el exterior con una estrategia centrada en nuevos lanzamientos, presencia en plataformas digitales y presentaciones en vivo. Radicados en Miami, Estados Unidos, el grupo se perfila como una de las apuestas venezolanas con proyección internacional para 2026, en un contexto donde la diáspora ha impulsado la creación artística fuera del país, pero también ha exigido mayor capacidad de adaptación y alcance.

Con un sonido que combina fuerza instrumental y una identidad marcada por sus raíces, Sun City Riot se ha planteado como meta desarrollar rock de alto nivel con potencial masivo, conectando con audiencias de distintas generaciones. En el centro de esa propuesta está Raúl Ramírez, principal compositor, cantante y guitarrista, quien lidera el enfoque creativo del proyecto y apuesta por la fusión de estilos como fórmula para diferenciarse en el circuito alternativo.

La banda ya cuenta con un EP titulado Imaginary, producido por Bod St. John, reconocido por su trabajo con Duran Duran, Collective Soul, Extreme y Steven Tyler, entre otros. Ese lanzamiento les permitió posicionarse en el entorno digital con el tema Number one, el cual, según la información suministrada por el equipo, fue agregado en más de 150 playlists a nivel mundial por críticos e influencers musicales, alcanzando oyentes en 82 países de América y Europa. La visibilidad obtenida se tradujo en actividad en tarima, con una gira por el sur de Florida y Puerto Rico, además de un impulso adicional tras ganar una competencia local o “battle of the bands”.

Ese logro les abrió la puerta para presentarse en The Fillmore Miami Beach, uno de los recintos más reconocidos del circuito musical en Miami, un paso que suele ser relevante para bandas independientes que buscan escalar en la escena estadounidense. Para un proyecto emergente, tocar en espacios de alto perfil representa una oportunidad de exposición, networking y credibilidad frente a programadores, promotores y nuevas audiencias.

Con el inicio de 2026, Sun City Riot apunta a fortalecer su portafolio de contenidos con el lanzamiento de un nuevo sencillo promocional titulado Lights, previsto para el 19 de marzo. La canción funcionará como adelanto de lo que será un futuro disco de larga duración, en un momento donde la industria favorece estrategias de publicación continua para mantener tracción en streaming y redes sociales. Los enlaces oficiales de reproducción, informó la banda, serán compartidos próximamente en su cuenta de Instagram @suncityriot.

En declaraciones ofrecidas para esta nota, Raúl Ramírez destacó la importancia del tema dentro de la nueva etapa del grupo: “Tengo unas expectativas gigantes con Lights, es una canción que escribí hace algunos años y la receptividad cuando la tocamos en vivo fue tremenda, conecta y mueve a la audiencia desde los primeros segundos. Creo que es un tema que lo tiene todo, un riff de guitarra aplastante, una buena letra, melodía pegajosa, más una base rítmica brutal que complementa y eleva el alma de la canción”, afirmó.

Ramírez es recordado en Venezuela por haber ganado el reality show internacional Batalla de las Américas (2009-Miami). También fue finalista del Festival Nuevas Bandas 2013 con su grupo 3som y figuró como candidato para el puesto de baterista de Candy 66, una de las agrupaciones más reconocidas del rock venezolano.

La producción de Lights se desarrolló en Miami con un equipo de trabajo que integra músicos y técnicos con trayectoria en el rock latino. El tema fue grabado por Dario Adames, productor y ex baterista de Caramelos de Cianuro, en Big Up Records Club Studios, bajo la producción del propio Raúl Ramírez, quien además es autor de la música y letra, y grabó las voces y la guitarra. En la grabación participaron Carlos Barrios en la guitarra líder, Carlos Benítez en la batería e Iván Santiago en el bajo. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Arturo Banus, vinculado a proyectos como Malanga, La Vida Boheme, Stratuz, Dischord y Paaris.

Más allá de su rol como frontman, Ramírez es un músico multiinstrumentista con experiencia previa en Estados Unidos. En 2007, durante su estancia en Los Ángeles, integró la agrupación False Alliance, un proyecto de punk rock bajo el sello Felony Records, con el que se presentó en venues de la ciudad, incluido The Key Club en Sunset Strip. En 2021 recibió un reconocimiento por Universal Studio Orlando, en la categoría “Outstanding performance award”, y fue patrocinado por marcas de instrumentos como Pearl, Adams y Wenger.

Sobre el enfoque artístico del grupo, Ramírez definió el estilo de Sun City Riot como una mezcla amplia de influencias: “Sun City Riot es una banda de rock alternativo con un estilo muy particular por que las influencias son inmensas, hay un poco de grunge, rock clásico, metal y hasta punk. Definitivamente un sonido muy contundente, riffs de guitarra poderosos, es un proyecto en donde he llevado mi creatividad a la libertad, con espontaneidad absoluta. Además, con ella he llevado mi capacidad vocal/multi instrumentista a límites que nunca pensé que podía alcanzar”, explicó.

Aunque la banda construye su crecimiento desde Miami y actualmente compone en inglés, Ramírez mantiene la mira puesta en Venezuela como escenario futuro. “A pesar de escribir canciones en inglés en este momento de mi vida y estar lejos de mi gente, soy más venezolano que la arepa. Amo mi país, tuve la fortuna de recorrerlo casi de punta a punta haciendo música. Amo a mi gente, tengo demasiados buenos recuerdos y no hay cosa que desee más que regresar algún día a compartir con la energía del público venezolano. Eso va a pasar, solo tenemos que planificarlo muy bien y dar a conocer primero la música de Sun City Riot, por lo que como meta inicial vamos a concentrarnos en los lanzamientos que vienen para 2026”, concluyó.