Zhejiang consolida su presencia en Latinoamérica con éxito en la Intermach Brazil 2025

SÃO PAULO, (GLOBE NEWSWIRE).— La provincia china de Zhejiang concluyó con éxito su participación en la 2025 Zhejiang Intermach Brazil, celebrada del 26 al 28 de agosto en el Centro de Exposiciones del Norte de São Paulo. El evento, organizado por el Departamento de Comercio de Zhejiang y coordinado por Zhejiang Times International Exhibition Services Co., Ltd. junto con la Asociación de Contratistas Internacionales de Zhejiang, se desarrolló en paralelo con la feria The smarter E South America, una de las plataformas más influyentes en el sector energético del continente.

El pabellón de Zhejiang estuvo conformado por diez compañías líderes de la provincia: Firstack, SUPCON, Windey, Chint New Energy Technology, Rida Pump, Zhejiang Taide Car Parts, Cosin Solar, Livoltek Power, USFULL y Solarqt. Todas ellas participaron de manera presencial y reportaron resultados significativos en cuanto a visibilidad, contactos de negocios y oportunidades de cooperación regional.

Un espacio estratégico para la transición energética

La feria The smarter E South America abarca cuatro áreas clave: energía solar, almacenamiento energético, infraestructura eléctrica y gestión de la energía. Su relevancia radica en que ofrece un punto de encuentro para todo el ecosistema de la cadena de valor de la energía, desde fabricantes hasta desarrolladores de proyectos y operadores de servicios.

En esta edición, el evento reunió a más de 680 expositores procedentes de países como China, Corea del Sur, España y Singapur, y recibió a más de 60.000 visitantes profesionales, lo que lo consolida como un referente internacional en innovación y negocios del sector energético.

Innovaciones de Zhejiang en el centro de atención

Durante la exposición, las empresas de Zhejiang presentaron una amplia gama de soluciones tecnológicas y logros en innovación. Entre ellas destacó Chint New Energy Technology Co., Ltd., cuyo equipo explicó en detalle “the whole process of customizing household photovoltaic and industrial and commercial photovoltaic smart energy solutions to the customer groups who came to learn about it. From the early feasibility study and solution implementation to the later equipment installation and operation and maintenance, potential users can experience the convenience, efficiency and flexibility of Chint’s overall smart energy solution.”

Por su parte, Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. exhibió una nueva generación de sistemas de almacenamiento de energía y un portafolio completo de soluciones adaptables a escenarios residenciales, industriales, comerciales y de infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Su stand despertó gran interés y facilitó más de 100 negociaciones en profundidad con empresas energéticas latinoamericanas.

Reconocimiento y proyección internacional

El comité organizador de la feria expresó un alto reconocimiento al área de exhibición de Zhejiang, destacando su aporte a la diversificación y modernización del sector energético en Brasil y en toda América Latina. Asimismo, invitó a las compañías de la provincia a continuar utilizando la plataforma de la conferencia para “acurately connect with regional market needs and provide more efficient and reliable solutions for energy transformation and sustainable development in Brazil and Latin America.”

Este respaldo institucional refuerza la percepción de que Zhejiang se está consolidando como un socio estratégico en el proceso de transición energética en la región, aportando soluciones que combinan eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad.

Marca “Green Zhejiang, Smart World”

La conclusión exitosa de la 2025 Zhejiang Intermach Brazil no solo permitió mostrar los avances de Zhejiang en energía solar, generación eólica, almacenamiento y redes eléctricas, sino que también abrió nuevas oportunidades de expansión comercial en el mercado latinoamericano.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de iniciativas contribuye a reforzar la influencia internacional de la marca “Green Zhejiang, Smart World”, símbolo del compromiso de la provincia con la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Un puente entre Asia y América Latina

La presencia de Zhejiang en Brasil refleja una estrategia de internacionalización que busca conectar la capacidad productiva china con la demanda creciente de soluciones energéticas en Latinoamérica. En un contexto de transición hacia modelos más sostenibles, el intercambio de conocimientos y tecnologías se convierte en un factor decisivo para acelerar la adopción de energías limpias en la región.

Con eventos como la Intermach Brazil 2025, Zhejiang no solo promueve sus productos y servicios, sino que también fortalece la cooperación bilateral y abre un camino de mayor integración en sectores clave para el futuro energético del continente.

Palabras finales:



El desempeño de las empresas de Zhejiang en São Paulo reafirma el papel de la provincia como actor relevante en la agenda global de energías renovables. Al mismo tiempo, evidencia la creciente importancia de Brasil y de América Latina como mercados estratégicos para la innovación y la inversión internacional.