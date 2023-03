Ucrania y Rusia hoy, las últimas noticias sobre la guerra

Zaporiyia alarma. Fue lanzado por Ruslan Strelets, Ministro de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Ucrania, quien advirtió sobre una posible catástrofe nuclear. Como informó el periódico Kiev Independent, el ministro explicó que a raíz de la caída de agua del embalse de Kakhovka, “existe el riesgo de interrupción de los sistemas de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhia”, la central nuclear más grande de Europa. ocupada por Rusia desde el pasado mes de marzo.

Leer también

“Esto significaría un posible escenario de Fukushima en medio del continente europeo debido a Rusia”, dijo Strelets. El Grupo Europeo de Energía Atómica (Euratom) y 49 países pidieron a Moscú que abandonara la planta en un llamamiento conjunto a la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Strilets también anunció en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas que casi cinco millones de ucranianos carecen de acceso a agua potable segura debido a la guerra. Según el ministro, alrededor del 70% de la población de Ucrania corre el riesgo de quedarse sin agua debido a que la infraestructura hídrica del país ha sido dañada o destruida debido a los constantes ataques de Rusia.

Gran Bretaña: “Las fuerzas rusas están agotadas

El asedio de Bakhmut por parte de las fuerzas rusas se ha detenido, escribe el Ministerio de Defensa británico en su actualización periódica de la situación en Ucrania. «Es en gran parte el resultado del severo desgaste de las fuerzas rusas», agrega. Ucrania también se enfrentó a un gran número de muertos en su defensa de la ciudad”.

Mientras tanto, en las últimas 24 horas, el ejército ucraniano bombardeó 17 áreas donde estaban estacionadas las fuerzas rusas, derribó seis drones rusos y un helicóptero Mi-24 y destruyó una unidad de artillería, dijo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. .

Biden: «China no ha entregado armas a Rusia»

«No subestimo a China o Rusia, pero creo que sobreestimamos» su alianza. Son palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que responde así a preguntas sobre la relación entre Rusia y China tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú y su encuentro con Vladimir Putin en el Kremlin.

«Llevamos 3 meses hablando» sobre la posible contribución de Pekín a la guerra que libra Rusia en Ucrania, dice Biden, en Ottawa, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pero los chinos «aún no han abastecido a Moscú». «con armas. . «No significa que no lo harán», dice el presidente de los EE. UU. «Pero aún no lo han hecho». «Si sucede algo, Occidente está dispuesto a hacer más», dice.