La zapatilla más codiciada del mundo tiene un gran problema: esto es lo que está pasando

Cuidado con el gran problema de las zapatillas más famosas – Newsby.it

¿Qué pasa con las zapatillas más compradas del planeta? Es imposible no notar el gran problema: revelemos, sin embargo, qué (tal vez) hay detrás.

Todos, jóvenes y mayores, tienen un par de estas zapatillas. Hhve ha sido imprescindible durante generaciones, y todos, al menos una vez, han comprado las zapatillas de deporte más modernas del planeta. Desde los VIP, desde los deportistas hasta los simples mortales, al menos un par de Nike no puede faltar en todo armario. Innumerables modelos se adaptan a todos los gustos y, últimamente, la fashionista incontenible es una de las más populares: Jordan.

Desde hace unas semanas, la casa de ropa deportiva más famosa del mundo sigue el lanzamiento de su j3 reimaginado, Uno de los modelos más populares en el período reciente. Obviamente, hay un auge en las ventas y reservas también en las plataformas de comercio electrónico. Todo parecía funcionar bien, pero surgió un problema que no pasó desapercibido. Cualquiera que haya comprado uno de estos modelos tan buscados ha podido tener en sus manos el modelo real.

Problemas que enfrentan los clientes en línea

Luego de recibir los primeros paquetes, los usuarios comenzaron a reportar defectos e imprecisiones en los zapatos. Nos quejamos de la mala calidad de los zapatos también en cuanto al costo. Las manchas que se encuentran en casi todos los modelos de Nike, desde los de niños hasta los de adultos, no son nuevas, pero muchos usuarios las han tenido. Dos zapatos, uno de diferente talla que el otro. No es un problema menor que obviamente pone al consumidor en la incómoda posición de tener que volver y solicitar la devolución o el cambio de las zapatillas.

Encuentra algo Logos incompletos o incluso letras sin color. Sin embargo, como en todo, hay quienes aprovecharon la situación y decidieron revender las zapatillas defectuosas en las redes sociales a precios más elevados. De ahí la no tan exótica hipótesis de que la marca deportiva podría haber cometido errores a propósito. La razón se dirá en breve: Podría ser un movimiento de marketing de Nike. que, ciertamente, no carece de medios que le permitan llevar a cabo un control más cuidadoso de la producción.



La tormenta se ha desatado entre los clientes y también hay quienes no aceptan la hipótesis del motion marketing. Un cliente, en las redes sociales, comenta “Nike hace treinta años que no hace un movimiento de marketing, y desde hace 10/15 años bajan cada vez más la calidad de las zapatillas; idiotas que os gastáis 100 euros y más para comprar unas zapatillas que apenas valen 50No hay duda de que Nike ha dado mucho que hablar sobre sí misma y Los ingresos ciertamente no han disminuido. Los consumidores quedan por ver si recibirán la confirmación de la casa de ropa deportiva con respecto al anuncio solicitado o un seco rechazo.