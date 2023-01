Ucrania y los rusos lanzan el misil hipersónico Kinzhal – Mondo

«La agresión rusa solo puede y debe detenerse con suficientes armas. Y el estado terrorista no entenderá nada más. Armas en el campo de batalla. Un arma que proteja nuestros cielos. Y nuevas sanciones contra Rusia. Pero también debemos trabajar más activamente para crear un tribunal sobre el crimen de agresión rusa contra Ucrania «. Así lo dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su mensaje vespertino. «Solo las armas eliminan a los terroristas. En particular, estamos ampliando nuestra alianza de tanques (hoy está la decisión de Canadá, gracias). Ya hay 12 países».

Dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa despegaron esta mañana de la base de Machulychye en Bielorrusia: informa el grupo de monitoreo bielorruso Gayon, citando medios ucranianos. Estos son los aviones de vigilancia MiG-31K y DRLO A-50U. Según Bielorrusia Gayon, es probable que el luchador esté a bordo. Cohetes Kinzal. Se trata de misiles balísticos hipersónicos capaces de volar a velocidades cercanas a Mach 10 Dibujar trayectorias diseñadas para satisfacer las capacidades computacionales de los sistemas antimisiles opuestos, lo que reduce en gran medida la probabilidad de intercepción.

Ucrania interceptó y derribó 47 de los 55 misiles lanzados por los rusos. Según el presupuesto del ejército mTodo el país está bajo ataque.. En Odessa, según las autoridades locales, dos infraestructuras energéticas no identificadas fueron alcanzadas por misiles rusos. Y las fuerzas de defensa ucranianas afirmaron que «los misiles también están en dirección a Vinnytsia y la región de Kyiv», subrayando que pueden «cambiar el rumbo». Los líderes militares llaman a la población a «permanecer en los refugios. Creemos en la defensa aérea». “Algunos misiles vuelan a través de la región de Kharkiv, otros a través de Vinnytsia hacia el oeste”, dijeron las fuerzas ucranianas en una actualización de Telegram. Según los equipos de rescate, al menos 11 personas murieron en los ataques con misiles rusos de hoy.

El nombre significa «daga» en cirílico. Es capaz de alcanzar altas velocidades de más de 5 veces la velocidad del sonido, mientras evita el ataque enemigo, se utilizó por primera vez en la guerra de Ucrania. Puede alcanzar más de 12.000 kilómetros por hora cerca de su objetivo

Suministros militares de Occidente

Alemania planea entregar sus tanques Leopard a Ucrania «a fines de marzo y principios de abril».Y Según las previsiones del gobierno alemán. El anuncio se produce en un día marcado por ataques sostenidos en todo el país. «Estoy convencido de que Polonia entregará tanques Leopard a Ucrania dentro de unas pocas semanas». Así lo afirmó el viceministro de Defensa Nacional, Wojciech Skurkiewicz, hablando en la radio polaca Radio Plus, que fue relanzada por los medios ucranianos. «Tan pronto como los (ucranianos) estén entrenados, estaremos listos para entregar este equipo a la parte ucraniana», agregó el viceministro, y señaló que Varsovia está lista para enviar una compañía (14 vehículos) de tanques de fabricación alemana a Kyiv. .

Italia y Francia, cerca del acuerdo

Francia e Italia están cerca de definir los detalles técnicos para suministrar a Ucrania el sistema de defensa aérea Samp-T. Así lo dijeron a Reuters dos fuentes diplomáticas, aunque no está claro -escribe la agencia de noticias en su página web- con qué rapidez llegará la decisión final. El ministro de Defensa francés, Sebastien Licorne, viajará mañana a Italia para reunirse con su homólogo, Guido Crocito, según informa Reuters. «Estamos ultimando el ‘acuerdo’ con los italianos, no está lejos», dijo una fuente diplomática francesa.

Ayuda a Ucrania del Fondo Monetario Internacional

El Fondo Monetario Internacional está considerando un paquete de ayuda de $ 16 mil millones para Ucrania. Así lo informó la agencia Bloomberg citando algunas fuentes, según las cuales el dinero servirá para cubrir las necesidades del país pero también como catalizador para más ayuda internacional. El programa de ayuda está vinculado a varias condiciones, incluido el apoyo del Grupo de los Siete principales países, prestamistas y acreedores en Kyiv.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ya no consideró la posibilidad de mantener conversaciones con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, «quien se ha estado preparando para la guerra durante mucho tiempo». Así lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citando agencias rusas.

Cortes de energía en Kyiv y Odessa

Kyiv en la oscuridad. Así lo anunció un operador de energía ucraniano: «La electricidad se cortó en Kyiv y en tres regiones de Ucrania como resultado de los ataques rusos esta mañana». Los cortes de energía de emergencia también están en la región de Odessa. Según un importante proveedor privado en Ucrania, los cortes de energía podrían durar varios días debido a los daños. a la infraestructura, explicó Dtek.energía en la región debido a los ataques rusos de hoy, el trabajo de reparación puede llevar mucho tiempo.

Zelensky, Putin no es nadie

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista con Sky News que «no estaba interesado» en reunirse con Vladimir Putin para conversaciones de paz. El presidente ruso es un «don nadie», vive en una «burbuja de información» y no sabe lo que sucede en el campo de batalla. Conocer a Putin «no me interesa. No es interesante conocer, no es interesante hablar. ¿Por qué? Porque tuvimos una reunión con él en el formato de Normandía, fue antes de la invasión: lo vi decir una cosa y luego Zelensky explicó que algunos de ellos hicieron otro. “No puedo entender: ¿son decisiones suyas o de alguien más? ¿Entonces se encontraron para qué, se dieron la mano? No me importa. ¿ellos hablaron? Realmente no entiendo quién toma las decisiones en Rusia». «Después de la invasión masiva de Ucrania, nadie volvió, nadie por mí».

la posición de trump

Donald Trump entra en la guerra en Ucrania con la pierna recta, criticando la decisión de Joe Biden de enviar tanques a las fuerzas de Kyiv. “Primero vienen los tanques, luego las ojivas nucleares”, repite en una publicación en su sitio de redes sociales, Al-Haqiqa. «Necesitamos poner fin a esta loca guerra ahora. Es así de fácil».

Sanciones a Wagner

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impone sanciones al Grupo Wagner, al que considera una «organización criminal transnacional». La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que las sanciones limitarían aún más la capacidad del presidente Vladimir Putin para «armarse su maquinaria de guerra».