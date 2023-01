libertad de opinión

la venezolanos Se manifestaron en las calles para exigir mejores salarios y una mejor calidad de vida. dictar la ocasión por 65 aniversario del levantamiento contra el dictador Marcos Pérez Jiménez. como él señala La nueva brújula diariaprotesta lunes 23 enero sido llamado antes Coalición Nacional de Sindicatos de los trabajadores del sectorinstrucciones, a la que luego se sumaron varios sectores de trabajadores del sector público. Hasta hace 14 horas, ya ha habido 43 protestas en todo el país, según un tuit que publicó.Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, para exigir «el derecho a la seguridad social, los derechos de los trabajadores y el derecho a la participación política», se lee en la publicación. «eso revolución? Este gobierno es hambre, miseria y corrupción”, gritaron cientos de vecinos CaracasCamina sin miedoUniversidad Central de Venezuela (ucv) Incluso el Ministerio Público ubicado en el centro de la capital, a pesar del cordón policial.

“Hoy estamos en las calles, hoy recordamos la libertad y la democracia en nuestro país, a 65 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez”, dijo. Hugo ValeraUn trabajador del metro de Caracas confirmó que todos los empleados de la empresa estatal se sumaron a la protesta. “Salimos a las calles a decirle al gobierno que queremos un cambio, un cambio político, un cambio económico, un cambio que nos permita mejores salarios, una mejor calidad de vida, que nos permita recuperar a nuestros hijos, a la diáspora”, dijo Valera. Pero no es la primera manifestación de 2023: según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Más de 500 protestas se registraron en los primeros 23 días del año En todo el país sudamericano, debido a que el sistema no responde a las solicitudes de los ciudadanos.

Los principales alegatos de las protestas se refieren a los derechos de los trabajadores, el derecho a la libertad de expresión y la falta de servicios públicos. A diferencia de las protestas de 2017, las actuales no están atadas a la dirigencia partidaria, los partidos políticos que se definen como opositores al régimen atraviesan sus peores momentos de infamia con innumerables diálogos fallidos y escándalos de corrupción que involucran a miembros del recién disuelto gobierno interino. Juan Guaidó y supuestos vínculos con Chávez. En estas nuevas protestas, los docentes han estado al frente para exigir un salario digno al gobierno. El salario mínimo mensual de un docente ronda los $10 y el salario de un profesor universitario ronda los $60 mensuales, en el contexto de una depreciación constante de la moneda y una inflación anual del 305 por ciento, según datos extraoficiales para 2022. La ocasión era una ocasión recordar prisioneros políticosHoy todos nos solidarizamos con estas mujeres valientes, con esas mujeres presas por alzar la voz, por no rendirse, con todas estas trabajadoras, y nos negamos a que la cúpula siga decidiendo quién sale y quién no sale de prisión. No puede haber mesa de diálogo si no se ha liberado a los presos políticos en Venezuela Queremos pedir a todos los actores políticos que escuchen las demandas de la ciudadanía griselda sanchezdirigente sindical del sector de la educación.

Hay 274 presos políticos Régimen comunista de Castro (incluidos 151 militares), según se informó el 17 de enero «Foro Penal Venezolano», una organización no gubernamental que brinda ayuda gratuita a los perseguidos por el régimen. La información fue publicada en un tuits Quien además indicó que “desde 2014 se han producido 15.777 detenciones políticas en Venezuela”, de las cuales “9 mil personas siguen sujetas a medidas arbitrarias de restricción de su libertad”. Las demandas de la feria de los trabajadores trajeron consigo las prácticas de intimidación notoriamente antidemocráticas del régimen. Nicolás Madurocomo las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales o el uso de la violencia por parte de grupos armados Chavestla llamada «grupos». Por ejemplo, el jueves 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (veremosArrestaron arbitrariamente a nueve trabajadores de las siderúrgicas Orinoco y Buccellum mientras participaban en una protesta por demandas salariales.

Ahora estas personas tienen un régimen de libertad limitada, estando nuevamente prohibida la participación en manifestaciones públicas. Pero «este país está dispuesto a luchar hasta que recupere su libertad y comience por el derecho a la vida y comience por el derecho a vivir con un salario digno. No podemos vivir si no tenemos un salario digno», enfatizó Griselda Sánchez. me preguntó: «cumplí 71 años el 3 de febrero y tengo una pensión de 130 bolívares ($6 por mes), ¿qué comes allí?» Edith BerrosoExplicando que el día anterior había gastado 550 bolívares (unos 26 dólares) para comprar 4 kilogramos de azúcar, 3 kilogramos de arroz, 3 kilogramos de harina y un litro de aceite.

El profesor universitario dijo que el salario de Maduro es “el salario de la miseria y el hambre”. Tamara Adrián. El último aumento del salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando pasó a R$ 130, luego igual a $ 30; Al día de hoy equivale a 6 dólares producto de la devaluación, mientras que el costo de la canasta de alimentos es de 485,06 dólares, según datos que entregó en diciembre pasado. Centro de Documentación y Análisis Social del Sindicato de Maestros (Sondas-Fvm). “Los profesores de tiempo completo lo están pasando mal y la universidad se está derrumbando, pero no solo las universidades, las escuelas y los hospitales en general, tenemos que luchar por salarios dignos, pero para que haya salarios dignos tiene que haber desarrollo económico”.