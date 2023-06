Torino – Inter 0-1, revive la transmisión en vivo: Inzaghi segundo, Brozovic decide

campeonatoEnterrar Otra victoria. En el Estadio olímpico «Grande Turín» ganó nerazzurri Turín con una meta Brozovic. para un equipo legal Desenfoca el objetivo octavo lugar. Nerazzurri Simón InzaghiYa muy esperado el último a Liga de Campeones en contra de Ciudad de ManchesterSe movió momentáneamente al segundo lugar. Sigue el juego en vivo.

21:10

Juric: «Necesitamos jugadores con experiencia»

discurso legal Después del partido: «Hay mucho orgullo, empezamos con mil dificultades. Es una pena que no consiguiéramos el 8º puesto, pero hoy también lo hemos dado todo. En el pasado, algunos partidos salieron mal y perdimos los puntos que necesitábamos.. Este año los jugadores tenían muchas ganas de mejorar, y todavía hay margen de crecimiento a nivel de juego. Somos buenos para hacer crecer a los jugadores, pero en mi cabeza hay una idea para mejorar el trabajo individual. Necesitamos elevar el nivel del personal médico en un esfuerzo por reducir las lesiones. Necesitamos algunos jugadores que nos aporten experiencia y astucia, que sepan manejar determinadas situaciones. Mañana tenemos que hablar con el presidente y ver cómo avanzamos. Tendremos una reunión, pero todavía tengo que agradecer al club por lo que están haciendo. Me escuchan con ideas y sugerencias, pero repito que me gustaría subir el listón de trabajo..

21:05

Inzaghi: «¿Una formación contra el City? Siempre tengo dudas»

discurso Simón Inzaghi Después del partido: «¿Preguntas de entrenamiento? Diariamente. Tendremos un día de descanso mañana, y luego será una semana ocupada. Será el juego 57 y gracias a nuestros 56 juegos merecimos más. También hemos crecido gracias a algunas derrotas. ¿una excusa? Hace 5 meses que no tenemos jugadores importantes como Brozovic y Lukaku: no tiene por qué ser una excusa, pero son muy importantes. Luego las victorias y los premios dan conciencia, y el equipo ha crecido. En los últimos meses hemos hecho cosas extraordinarias, reformado el campeonato y vuelto a la Champions, ganando títulos y cumpliendo el sueño de la final. Ahora jugaremos con nuestras armas, sabiendo que nos encontraremos con un equipo de valor absoluto. ciudad hoy Estaba jugando contra el United, que es un muy buen equipo. Tenemos que ser buenos luchando juntos y jugando al fútbol porque tendremos que tener posesión y ataque con equilibrio. Estaremos preparándonos esta semana con la esperanza de la recuperación de todos. Hay esperanza, el sábado será un gran reto que todos estamos deseando. Me gustaría aplaudir a los muchachos por jugar de esta manera hoy contra Torino con una final dentro de una semana. Ellos eran muy buenos.»

20:55

Handanovic sobre el futuro

discurso Handanovic Después del partido: «¿Último partido en el Inter? No sé, todavía queda una semana para trabajar y pensar en el partido. Luego pensamos en asuntos personales. No sé todavía. ¿Ciudad de Manchester? La Champions es la prueba más difícil en la carrera de un futbolista, está en lo más alto. Tienes que jugar el mejor partido de la temporada si no tu vida. También será difícil para ellos».

20:45

Inter, ahora dirígete a la ciudad

Ahora todo el foco y los pensamientos de los nerazzurri van a Final de la Champions League contra el Manchester Cityprevista para el sábado 10 de junio.

20:40

Segundo Inter, espera a la Lazio

Con la victoria en el último día de la temporada, i Inzaji nerazzurri Suben a 72 puntos, pasando Lacio a 71 Y compromiso esta noche contra el Empoli.

20:24

90 + 4′ – Se acabó, Inter gana 1-0

Inter Inzaghi Cierra el torneo con otra victoria y pasa momentáneamente a el segundo lugar. La octava posición del sueño se desvanece Yorick en Turín. El gol se decide en la primera mitad de Brozovic.

20:21

90+2′ – Sobras de Al-Sanabriya

El bombardero tira uno Gran ocasiónno llegando a un excelente balón en el área.

20:20

90′ – Torino sigue presionando

El equipo no se rinde legalQuien sigue asediando el área nerazzurri para buscar el empate. Solo quedaban cuatro minutos de recuperación.

20:11

80′ – ¡Otro Inter!

Muy cerca de doble Nerazzurri: Tras el contraataque, hay intercambio entre Dzeko y Lukakucon el bosnio que intenta la primera intención de volea y fragmenta el poste con el bombazo.

20:05

75′ – Asalto de Turín

bomba total Salto adelanteQuien rodeó el área nerazzurri en busca del empate.

20:01

71′ – ¡Milagro Cordaz!

El portero que acaba de entrar comenta: Snappería Recibió el balón de cara a la portería, pero se encontró con una reacción insólita de Cordaz, que ahuyentó el balón.

19:56

66′ – Dos cambios más para el Inter

Ellos entran Acerbi y CordazAfuera Palos y Handanovic.

19:51

60′ – ¡Inter y Torino a un paso de la portería!

Todo esto sucede en segundos. Prueba primero con los nerazzurri, con Castigo Brozovic que trampa Gagliardini En el lado lejano, muy poco al lado. Las bombas responden con lo honraron Que atraviesa el área e intenta remolcar pero encuentra la brillante respuesta a Handanovic.

19:45

55 ‘- interruptor de dos intercambios

adentro Dzeko y Barella En un Lugar Lautaro y Chalanoglu. De la manera correcta Buena oportunidad Para un bosnio, eso patea.

19:43

53′ – Apasionante riesgo de Milinkovic

Increíble lo que hizo el portero, recibiendo un balón muy fácil de la defensa y parada equivocada Con el balón rodado hacia la portería. Afortunadamente, Milinkovic pudo intervenir antes de anotar un gol impresionante.

19:40

50′ – Primera tarjeta amarilla

viene el primera amarilla Partido: Es Calhanogluquien aterriza Buenos dias en el borde del área.

19:35

46′ – Comienza la segunda parte

Equipos de regreso al campo: El Inter de Turín vuelve a empezar.

19:18

45+1′ – Termina el primer tiempo

Termina la primera mitad del juego. Entrar adelante Gracias al gol marcado desde la distancia Brozovic.

19:15

43′ – Inter corre la ventaja

A falta de pocos minutos para el final de esta primera parte, los nerazzurri manejo de pelota Esperando el silbato del árbitro.

19:09

37′ – ¡Gol del Inter! Desbloquear la cerradura Brozovic

Piénsalo Brozovic Para abrir un juego complejo y prohibido. El croata recibe el balón de Lukaku y lo suelta Un disparo potente desde lejos Quien sustituye a Milinkovic-Savic. Los nerazzurri avanzan.

19:04

32′ – Lukaku intenta

La defensa belga resiste con granadas y penetra en la zona Cuando se patea en diagonal, la pelota se desvía hacia afuera.

19:02

30′ – Posesión de balón largo sin ocasiones

sin equipo intenta ahogarteSe produce una posesión larga del balón que genera poca emoción.

18:54

22′ – Inter es una oportunidad

Pretenden armar los nerazzurri: desde el esquinero dumfries Al intentar rebotar, el balón golpea a Rodríguez y se vuelve peligroso para Milinkovic-Savic, quien aún logra bloquear el balón.

18:52

20′ – el partido sigue prohibido

El juego de casa, que se juega principalmente en el centro del campo, no está cerrado. Ninguno de los equipos logra volverse peligroso al intentar hacer publicaciones. La mejor oportunidad del partido hasta ahora es erizos Quien desde larga distancia patea solo lejos de la portería Handanovic.

18:42

10′- etapa de estudio

Poco o nada pasa en los primeros 10 minutos de partido, con la diferencia ellos están estudiando entre sí.

18:32

1′ – Saque inicial para Torino Inter

El equipo de Juric mueve el primer balón del juego.

18:28

Barella recibe el premio al mejor centrocampista de la primera división italiana

antes de empezar el partido Nicolás Parrilla Galardonado Mejor centrocampista de la Serie A 2022-2023.

18:25

Inter, Fares: «Queríamos lanzar un ataque importante». En la final con el City…

Entrevista en DAZN Microphones, DZN Assistant CoachEnterrar Maximiliano Caballero Once habló Seleccionado antes del partido Turín:»Queríamos alinear un gran ataque. Reformamos el campeonato y ganamos la Copa de ItaliaDiputado confirma Mi humor Luego agrega:Ahora pensemos en terminar bien la temporada y luego pensar en la final«.

18:20

Turín, Vagnati. «¿Adiós Jurek? Realmente no lo creo, planifiquemos con anticipación»

director deportivo bomba, David Fagnati Habla con Dazn Mics sobre el futuro Evan Yorick:»¿Existe el riesgo de que el técnico croata se despida? No lo creo, tiene contrato y ya estamos hablando de la próxima temporada. Nunca puedes tener demasiada confianza en la vida, pero creo que puede permanecer«.

18:15

Inter, de Vrij: «Queremos seguir ganando»

«Queremos seguir ganando y tener estas buenas sensaciones.«. como Esteban de VrijFueron entrevistados en micrófonos. intertv Antes del partido contra Turín:»Hay potencial para mejorar aún más las clasificaciones, por lo que las razones están ahí.. Queremos jugar un buen partido. ¿Turín? Tienen un muy buen equipo, juegan duro y tienen jugadores fuertes. Será un partido duro que nos queremos llevar a casa«.

18:10

FA Cup, victoria del Manchester City: 2-1 ante el United, e Inter apunta ahora a lograr el ‘triplete’.

multiplicar por Gundogan: después de ganar en Liga Premier Esperamos una final Liga de Campeones un equipo caseta de vigilancia Levanta la copa un Wembley. (leerlo todo)

18:05

Turín, el Inter es un tabú

Los nerazzurri no pierden contra Granata liga Del 27 de enero de 2019 (0-1, gol atribución en Grande Turín); Desde entonces, seis triunfos de los nerazzurri y un empate (1-1, el 13 de marzo de 2022).

18:00

Turín, Yorick: «¿Octavo lugar? Sería inesperado». Y sobre los marginados…

el técnico de granadas:»si golpeamosEnterrar y el El mejor resultado logrado en los últimos 30 años«. Acerca del futuro… (leerlo todo)

17:55

Inter sin tirada larga: solo tres empates en la liga italiana

Los nerazzurri es el equipo que marcó restado (tres) esta temporada de liga; En general, solo tres equipos terminaron el Campeonato italiano de 20 equipos entre los cuatro primeros, acumulando menos de cuatro empates en todo el torneo: Milán en 1949/50el Juventus en 2013/2014 y el Roma en 2016/17.

5,50m

Inter, nuevo patrocinador de la final de la UEFA Champions League: Paramount + en la camiseta

el club nerazzurro Anunciar el trato y abrir un archivo nuevo uniforme, que debutará ante el Torino. (Leer más)

17:45

Torino Inter, donde puedes verlo en Sky o Dazn TV

Descubre dónde ver el partido en directo Estadio olímpico «Grande Turín»-Consultar horarios y canales, Ponerse al día en TV en vivo o en diferido. (Aquí están los detalles)

17:35

Torino Inter, Alineaciones Oficiales

Turín (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schurz, Bongiorno, Rodríguez; Sengu, Ricci, Ilik, Voevoda; Miranchuk, Vlasic; Snappería. todos. legal.

Interior (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Frigg, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. todos. Mi humor.

17:30

Torino Inter, Antecedentes

Granadas se mantuvo invicto en seis (2 victorias y 4 empates). Los últimos nueve partidos en casa en contra deEnterrar en ligahabiendo perdido los nueve anteriores. El partido de ida se disputó en San Siro El pasado 10 de septiembre, los nerazzurri ganaron gracias al gol decisivo marcelo brozovic a los 89 minutos

Estadio Olímpico «Gran Torino» – Turín