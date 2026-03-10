Raúl Yusef: “Venezuela necesita reglas claras para una minería responsable que genere desarrollo”

El presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Bolívar, Raúl Yusef, afirmó que Venezuela necesita establecer reglas claras para el desarrollo de la minería, con el objetivo de generar nuevos ingresos para el país sin comprometer el equilibrio ambiental ni el bienestar de las comunidades.

Durante declaraciones recientes, el dirigente político señaló que el país posee un amplio potencial en recursos minerales, particularmente en el sur del territorio, pero insistió en que la explotación debe realizarse bajo un marco jurídico moderno y transparente que garantice beneficios tanto para el Estado como para las regiones donde se desarrolla la actividad extractiva.

En su opinión, la actual normativa minera presenta una alta dispersión regulatoria que dificulta la gestión eficiente del sector. Según explicó, existen múltiples decretos y reglamentos que regulan la actividad, lo que hace necesario avanzar hacia una legislación más clara y coherente.

Señaló que actualmente existen más de 27 reglamentos y decretos relacionados con la actividad minera, por lo que considera necesario avanzar hacia una legislación moderna que defina con claridad cuánto recibirá el país por la explotación de sus recursos.

“Eso es lo que plantea el Grupo IDEA, donde participa la doctora Verónica Barboza, el dirigente Elías Matta y un grupo de venezolanos muy capaces. Hay que tener reglas claras sobre cuánto va a percibir el país con la minería”, explicó.

Impacto ambiental y desarrollo regional

Yusef también hizo referencia al impacto ambiental que ha generado la actividad minera en el estado Bolívar, una de las regiones más ricas en minerales del país y donde se concentra gran parte de la explotación en el llamado Arco Minero del Orinoco, una vasta zona ubicada al sur del río Orinoco que contiene importantes reservas de oro, hierro, bauxita y otros minerales.

De acuerdo con el dirigente, la actividad extractiva en esta región ha generado consecuencias ambientales que deben ser atendidas mediante políticas públicas claras y mecanismos de compensación para las comunidades afectadas.

En ese sentido, insistió en que parte de los ingresos provenientes de la explotación minera deberían destinarse directamente al desarrollo de la infraestructura regional y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado.

Yusef advirtió que el estado Bolívar, una de las regiones más impactadas por la actividad extractiva, debe recibir parte de esos ingresos para mejorar su infraestructura y calidad de vida. “La minería en el Arco Minero afecta más de 112 mil hectáreas de terreno, destruyendo flora, fauna y ríos. ¿Quién paga ese impacto ambiental? Parte de esos recursos deben quedarse en Bolívar para mejorar las vialidades, la educación y la infraestructura”, afirmó.

Para el dirigente opositor, la discusión sobre el futuro de la minería en Venezuela debe incluir criterios ambientales y sociales que permitan reducir los daños asociados a la explotación de recursos naturales.

Hacia una nueva Ley de Minas

Yusef planteó que Venezuela podría avanzar hacia un modelo de minería alineado con estándares internacionales, donde la actividad esté regulada por normas claras que permitan mitigar los impactos ambientales y garantizar transparencia en la gestión de los recursos.

A su juicio, la aprobación de una nueva Ley de Minas desde la Asamblea Nacional podría convertirse en una herramienta clave para diversificar la economía venezolana, tradicionalmente dependiente de los ingresos petroleros.

El dirigente sostuvo que el país debe avanzar hacia una minería ajustada a estándares internacionales y con leyes claras que permitan mitigar los daños ambientales. A su juicio, una nueva Ley de Minas aprobada desde la Asamblea Nacional podría convertirse en una herramienta para diversificar la economía nacional y generar ingresos adicionales al petróleo.

La propuesta forma parte de un debate más amplio sobre cómo aprovechar de manera sostenible los recursos naturales del país en un contexto de transformación económica.

Recuperación industrial y sistema eléctrico

Además del tema minero, Yusef subrayó la importancia de recuperar el aparato productivo del estado Bolívar, especialmente las empresas básicas de Guayana, que durante décadas han sido uno de los principales motores industriales del país.

El dirigente señaló que la reactivación de estas industrias requiere también una mejora significativa en el suministro eléctrico nacional, un factor que considera indispensable para el crecimiento económico y la inversión productiva.

También destacó la necesidad de recuperar las empresas básicas de Guayana y fortalecer el sistema eléctrico nacional. “Lo decía hace unos días Manuel Rosales, presidente de nuestro partido: sin electricidad no hay desarrollo. Es indispensable recuperar el sistema eléctrico y las industrias de Guayana”, señaló.

Visión política en el aniversario de Un Nuevo Tiempo

Las declaraciones de Yusef se producen en el contexto de los 20 años de Un Nuevo Tiempo, organización política a la que el dirigente reiteró su respaldo y con la cual afirma compartir una visión de desarrollo económico con enfoque social.

En ese marco, el ex candidato a la Gobernación de Bolívar expresó su identificación con la línea política del partido, al que describió como una organización de centroizquierda con una agenda orientada a la modernización económica y la promoción de políticas públicas que impulsen el crecimiento productivo del país.