Las sospechas de los equipos de Fórmula 1 sobre el canal secreto del nuevo Ferrari: aclaraciones requeridas de la FIA

el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2023 Todavía no ha comenzado y el nuevo monoplaza aún no ha pisado la pista para probarlo, pero el primero de ellos ya ha pisado la pista. controversia. a Una innovadora solución estudiada por Ferrari para el nuevo SF-23 En realidad me hizo saltar otros equipos que tienen enseguida Pidió aclaración a la FIA sobre si era legal o no. Específicamente, no fueron los desviadores de flujo colocados en el alerón delantero (que hasta el año pasado se consideraban ilegales) lo que llamó la atención de los equipos competidores, sino más bien El conducto de soplado secreto ubicado en los costados del auto nuevo. Que Leclerc y Sainz ya habían llevado a la pista de Fiorano con motivo de la jornada de presentación y posterior rodaje.

En resumen, se trata de Un poco canal S (Que invitaron en Maranello Vías respiratorias) , cuál Hendidura especial en «S invertida» colocados debajo de los orificios del radiador que aceleran la succión de aire caliente de las fosas nasales al ventilar el flujo sobre la parte excavada del abdomen permitiendo así Mayor eficiencia aerodinámica. Y en efecto, en vísperas de las pruebas de pretemporada en Bahréin, según informa la revista especializada Formu1a.uno, Ferrari habría sido informada por la FIA de que la federación había recibido su primera solicitud oficial de aclaración sobre esta solución. No se especifica cuántos equipos firmaron esta solicitud y cuántos fueron remitidos al organismo rector del automovilismo.

Así que será hasta inspectores de la FIA Determinar si esta innovadora solución presentada por Ferrari en el SF-23 es compatible con Reglamento Técnico de Fórmula 1 o ser considerado ilegal. Lo cierto en este sentido es que el equipo del Cavallino Rampante, antes de terminar los trabajos en el nuevo coche, informó a la FICR de su intención de introducir este canal de derivación. En Maranello no hay preocupación al respecto A raíz del informe realizado por la FIA porque se creía que el espacio de maniobra concedido en virtud del reglamento se había interpretado de la mejor manera posible y por tanto se ofrecía una solución perfectamente legal.

También hay algunas preocupaciones de que otros equipos puedan copiar estos canales secretos. (que parece haber aportado evidentes ventajas aerodinámicas en el túnel de viento y en el primer Sgambati en pista) para volver a proponerlo en su monoplaza. para hacerlo ya El concepto del coche debe ser distorsionado Por lo tanto, es un Solución imposible para copiarlo por re-mail. Esta es también la razón por la que Ferrari decidió mostrar esta solución aerodinámica directamente desde la presentación, que podría ser la verdadera baza del SF-23 con el que Charles Leclerc y Carlos Sainz competirán en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2023.