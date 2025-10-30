Hitachi Energy y Blackstone se asocian para crear un líder en servicios energéticos en América del Norte

Hitachi Energy, una subsidiaria de propiedad total de Hitachi, Ltd., anunció desde Zúrich (Suiza) y Nueva York (EE. UU.) una alianza estratégica con Blackstone Energy Transition Partners (“Blackstone”) para expandir y fortalecer su negocio de servicios en América del Norte.

Como parte del acuerdo, Hitachi Energy adquirirá una participación minoritaria en Shermco, una empresa líder en mantenimiento, reparación, pruebas, puesta en marcha y diseño de sistemas eléctricos, recientemente adquirida por fondos de capital privado administrados por Blackstone.

La asociación une a tres referentes del sector: Hitachi Energy, reconocido líder mundial en electrificación; Blackstone, el mayor administrador de activos alternativos del mundo; y Shermco, una de las principales compañías de servicios eléctricos en Estados Unidos y Canadá. Juntas, buscan ampliar la capacidad y el alcance de los servicios energéticos, ofreciendo soporte integral a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura crítica, desde la generación y transmisión eléctrica hasta los centros de datos y la electrificación industrial.

Declaraciones de los líderes empresariales

“Investing in Shermco in partnership with Blackstone enables Hitachi Energy to accelerate our growth and expand service capabilities across North America,” afirmó Andreas Schierenbeck, CEO de Hitachi Energy. “Our investment strengthens our service offering as we continue to scale, helping customers maintain and extend the life of existing assets while making the grid stronger, more resilient and fit for the future.”

Por su parte, Phil Petrocelli, CEO de Shermco, destacó: “We’re thrilled to welcome Hitachi Energy as a strategic partner alongside Blackstone. This investment is a testament to our commitment to serving our customers’ essential power needs and reputation for safety and excellence. With this additional support and resources, we look forward to expanding our footprint and capabilities to continue to accelerate our growth together.”

Desde Blackstone, David Foley, director global de Blackstone Energy Transition Partners, expresó: “Hitachi Energy is a global leader across technology and energy with deep digital and operational expertise. We are excited to partner with Hitachi Energy to build on Shermco’s success alongside Phil Petrocelli and its exceptional management team.”

Finalmente, JP Munfa y Darius Sepassi, directores gerentes senior de Blackstone, añadieron: “Hitachi Energy’s investment in Shermco brings together a global technology leader in electrification with one of the leading North American providers of mission-critical maintenance, testing and design services for electrical equipment. We are thrilled to be partnering with Hitachi Energy and look forward to working together to accelerate Shermco’s next phase of growth in an era of rapid electrification and increasing demand.”

Inversión global de 1.000 millones de dólares en servicios

Además del acuerdo con Blackstone, Hitachi Energy invertirá más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial para expandir su negocio de servicios. Este plan contempla el desarrollo de nuevas soluciones digitales, como HMAX Energy, y la formación y certificación de más de 5.000 nuevos especialistas en servicios en todo el mundo.

“By combining Hitachi Energy’s grid expertise and digital solutions with Shermco’s nationwide field service presence, we will set a new benchmark for electrical infrastructure services – creating the leading service partner in North America driving asset reliability and performance as well as digital innovation for utilities, industries and data centers alike,” afirmó Wolf Mueller, director general del negocio de servicios de Hitachi Energy.

El servicio como pilar de la modernización de la red eléctrica

El anuncio se produce en un contexto global en el que las redes eléctricas envejecidas y la jubilación de trabajadores experimentados representan un desafío significativo. A medida que la electrificación se acelera en sectores como la industria, el transporte y las infraestructuras digitales, el servicio se consolida como la columna vertebral de la modernización de la red.

De acuerdo con datos del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), más del 70% de las líneas de transmisión del país tienen varias décadas de antigüedad, lo que incrementa los riesgos de fallas, vulnerabilidades cibernéticas y altos costos de mantenimiento. En este contexto, el fortalecimiento de los servicios es clave para garantizar la fiabilidad, seguridad y sostenibilidad de los sistemas energéticos.

Shermco y HMAX Energy: impulsores de la nueva estrategia

Fundada en 1974 y con sede en Texas, Shermco es una de las mayores organizaciones acreditadas por la InterNational Electrical Testing Association (NETA). Cuenta con más de 600 técnicos certificados y 200 ingenieros distribuidos en 40 centros de servicio en Estados Unidos y Canadá. La compañía ofrece mantenimiento, pruebas, reparación y diseño de sistemas eléctricos para clientes industriales, comerciales y de servicios públicos, priorizando la seguridad y eficiencia operativa.

Por su parte, HMAX Energy representa una de las apuestas más innovadoras de Hitachi Energy dentro de su estrategia Lumada 3.0. Esta nueva plataforma digital impulsada por inteligencia artificial busca maximizar la disponibilidad, eficiencia y vida útil de los activos energéticos, permitiendo a los clientes pasar de una gestión reactiva a una gestión predictiva de su infraestructura eléctrica.

Conclusión: un paso decisivo en la transición energética

Con esta alianza y su millonaria inversión, Hitachi Energy refuerza su posición como un socio clave en la transición energética de América del Norte, mientras que Blackstone y Shermco consolidan su liderazgo en servicios eléctricos en una era marcada por la electrificación acelerada y la creciente demanda de energía confiable.