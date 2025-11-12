Franklin Luis inaugura moderna sede de su centro de belleza en el corazón de Caracas

El reconocido estilista venezolano Franklin Luis anunció la apertura de una nueva y lujosa sede de su centro de belleza en Caracas, consolidando así un importante avance en su trayectoria empresarial. Tras destacar en eventos de gran proyección como la Expo Convención Internacional de Belleza y Cosméticos, el artista llega ahora con un espacio moderno, cómodo y diseñado para ofrecer una experiencia integral a su creciente comunidad de seguidores.

Un centro con servicios integrales y enfoque profesional

La nueva sede está ubicada en el Edificio Mifero de Chacao, entre la Avenida Libertador y la Avenida Francisco de Miranda, diagonal a la urbanización El Rosal. El lugar ha sido concebido para albergar una variada gama de servicios que abarcan barbería, cortes, coloración, extensiones, prótesis capilares y soluciones especializadas para hombres y mujeres.

La oferta responde a un modelo integral de atención que Luis ha construido a lo largo de su trayectoria profesional. “… un trabajo que he venido desarrollando desde hace más de 20 años y gracias a toda esa experiencia adquirida, decidí ofrecerle a mi público un punto especializado en tratamientos de estética y belleza”, expresó. Además, el estilista añadió que también realiza ventas de productos de cosmética, fabricación exclusiva de extensiones, manicura, pedicura y otros servicios de interés.

Un proyecto que nació hace tres años y hoy se materializa

De acuerdo con Luis, este nuevo espacio es el resultado de un proceso evaluado con detenimiento durante aproximadamente tres años. La iniciativa surgió de la necesidad de brindar alternativas confiables tanto a quienes buscan realzar su imagen como a aquellos que presentan problemas capilares, incluyendo casos de alopecia.

El estilista destacó que este paso forma parte de una visión más amplia orientada a ofrecer soluciones técnicas con un enfoque profesional y personalizado. La nueva infraestructura, equipada con áreas especializadas y un diseño adaptado a las exigencias actuales del sector, representa un avance significativo en su apuesta por mejorar la atención al cliente.

¿Qué ocurrió con la sede de Colinas de Los Caobos inaugurada en 2024?

La apertura de este nuevo punto generó interrogantes sobre el futuro de la sede inaugurada en 2024 en Colinas de Los Caobos. Al respecto, Franklin Luis explicó que dicho espacio fue un primer hito en su consolidación como marca personal.

“Esa sede se convirtió en un sueño cumplido; allí recibí a todos mis seguidores bajo el sello de mi nombre, Franklin Luis, pero afortunadamente el sitio se me hizo pequeño gracias a la cantidad de seguidores que hoy me respaldan. Fue así como tomé la decisión de ir por más; así qué amplié los espacios y ahora tengo este punto igual de moderno y confortable”, afirmó.

Su creciente número de clientes motivó la ampliación hacia un espacio más robusto, con mayor capacidad operativa y mejor adaptado a la demanda actual del mercado.

Equipo calificado y visión de atención avanzada

Uno de los elementos clave de esta nueva sede es el equipo que la acompaña. Según explicó el estilista, el personal ha sido seleccionado bajo criterios estrictos de especialización y experiencia, con el objetivo de garantizar un servicio certero y eficiente.

“Todos son especialistas en la materia; así que nuestras puertas se mantienen abiertas para aquellos que nos quieran visitar de lunes a sábados en horarios a convenir”, informó.

La sede cuenta con estaciones de trabajo optimizadas, iluminación profesional, mobiliario ergonómico y áreas diferenciadas para cada servicio, lo que permite agilizar los tiempos de atención sin comprometer la calidad.

Un mercado en crecimiento y nuevas perspectivas para la marca

La expansión de Franklin Luis coincide con un repunte en el sector de belleza en Venezuela, donde los servicios premium, la innovación capilar y los tratamientos estéticos especializados han ganado relevancia en los últimos años. Con esta nueva apertura, el estilista se posiciona como uno de los referentes del rubro, apostando por una oferta que combina experiencia, modernización y una atención altamente personalizada.

Luis adelantó que continuará desarrollando nuevas líneas de servicio, técnicas avanzadas de coloración y propuestas orientadas al bienestar capilar. Su visión, afirmó, es mantener un estándar de excelencia que acompañe la evolución del mercado venezolano.

Un nuevo referente estético en Caracas

Con su sede en Chacao ya operativa, Franklin Luis refuerza su presencia en un sector competitivo y en expansión. Su nuevo centro no solo amplía su capacidad de atención, sino que proyecta una propuesta que integra tradición, innovación y profesionalismo, consolidándose como un punto de referencia en el ámbito de la belleza y el cuidado capilar en la ciudad capital.