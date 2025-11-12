Setú Skincare for Men incorpora a Gigi Méndez como embajadora cultural para resaltar la autenticidad latina en el cuidado personal masculino

MIAMI — La marca Setú Skincare for Men, desarrollada por dermatólogos y fundada por emprendedores latinos, anunció una nueva colaboración con la cantante y compositora venezolana Gigi Méndez, quien se convierte en su primera embajadora cultural. El acuerdo busca fortalecer la presencia de la identidad latina dentro del creciente mercado del cuidado personal masculino, combinando tradición, ciencia y representación auténtica.

Méndez, reconocida por éxitos como “Somos Vinotinto”, “Cuando Vuelvas” y “Tradicional”, aportará su visión artística y su conexión con las raíces latinoamericanas para promover los valores culturales que impulsan la esencia de Setú®.

Una colaboración inspirada en tradición y pertenencia

“When I wrote Tradicional, a song about leaving your hometown but keeping your traditions alive, I was inspired by what it means to stay connected to who we are, no matter how far life may take you,” expresó Méndez. “Working with Setú® felt natural because they share that same message: honoring our roots and celebrating our culture in new spaces.”

La marca fue creada por los hermanos latinos Dra. Jennifer Aranda, dermatóloga certificada, y Ricardo Aranda, estratega de marketing, con el propósito de transformar el cuidado de la piel masculina integrando ingredientes legendarios de América Latina. Para ellos, la identidad cultural es un elemento central en la misión de Setú®.

“From the beginning, we created Setú® to tell our stories and show that modern skincare can be powered by both science and our Latin ingredients,” explicó la Dra. Aranda. “We use native ingredients from Brazil, Peru, and Mexico – like moringa, yerba mate, guaraná, acai, and maca. Partnering with Gigi Méndez feels incredibly powerful because her music embodies that same authenticity, pride, and connection to our roots that inspire every product we make.”

Un mercado en expansión donde los latinos están subrepresentados

El mercado estadounidense de grooming masculino registró un valor de USD 46,54 mil millones en 2023 y proyecta un crecimiento anual compuesto de 8,3% hasta 2030. Aunque el interés de los hombres por el autocuidado continúa en ascenso, los consumidores latinos siguen siendo un público desatendido pese a su fuerte conexión cultural con ingredientes naturales y rituales de bienestar.

Setú® identifica esta brecha como una oportunidad para posicionarse como una marca que combina ciencia dermatológica con autenticidad latina.

La influencia de las mujeres en el cuidado personal masculino

Las investigaciones citadas por la empresa destacan que las mujeres representan más del 60% de las compras de skincare masculino, al adquirir productos para parejas, familiares o amigos. Su rol las convierte en agentes clave para impulsar hábitos de autocuidado entre los hombres.

“What excites us most about working with Gigi is how seamlessly her voice and spirit complement ours,” expresó Ricardo Aranda, cofundador y CEO. “Her message of cultural resilience resonates deeply with Setú’s mission. She represents a new generation of artists who are unapologetically proud of their roots and individuality. That’s exactly what Setú® stands for, helping Latinos feel confident, seen, and proud of where they come from.”

Por su parte, Méndez señaló la importancia de derribar estereotipos:

“Breaking paradigms matters to me. Just like soccer isn’t only for men, skincare shouldn’t be only for women.”

Una línea dermatológica basada en ingredientes latinoamericanos

La marca ofrece cuatro productos esenciales desarrollados con ingredientes de Brasil, Perú y México:

LÁVATE (Daily Cleanser): limpiador diario con moringa y yerba mate.

PROTÉGETE (Vitamin C Serum): suero antioxidante con camu camu y zarzaparrilla.

HIDRÁTATE (Nightly Moisturizer): crema nocturna con açaí, maca y retinol.

RECUPÉRATE (Eye Cream): crema para ojos con guaraná, raíz de suma y achiote.

Para Méndez, la marca trasciende lo cosmético:

“Setú® is much more than skincare, it’s a reminder that what we carry within, our culture, our stories, our pride, deserves to be seen on the outside.”

Una alianza que celebra el orgullo latino

La cantante continúa promocionando su sencillo “Tradicional”, disponible en todas las plataformas digitales, mientras Setú® refuerza su estrategia para impulsar la representación cultural en el sector del cuidado personal masculino. Tanto la marca como la artista buscan visibilizar la herencia latinoamericana como un elemento de orgullo, bienestar y autenticidad.