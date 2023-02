Cuantas calorias se queman en las relaciones sexuales

¿Puede la actividad sexual ser considerada una práctica física? ¿Es más como trotar o caminar? ¿Aumenta el ritmo cardíaco? ¿Puede causar infartos? Aquí está todo lo que necesitas saber.

El sexo quema calorías, aumenta el ritmo cardíaco y rara vez provoca un paro cardíaco. En otras palabras, la actividad sexual puede considerarse un ejercicio físico en todos los aspectos, y su intensidad puede variar según el estado general de salud, la postura y etapa de la relación, la duración de la actividad y las diferencias entre sexos. Esto fue destacado por una revisión científica. Publicado en Archivos de Comportamiento Sexual Desde hace poco ha sido relanzado El Correo de Washington A lo que, con motivo del mes del amor por excelencia, muy probablemente quiso responder.La pregunta más apremiante sobre el sexo y la actividad física’, es decir, si las relaciones sexuales pueden llamarse actividad física.

Como se mencionó, la respuesta parece ser sí. Investigadores de la Universidad de Almería y la Universidad de Murcia, España, revisaron toda la literatura científica que analizó el gasto energético en la actividad sexual y encontraron que por En promedio, se queman alrededor de 100 calorías. y que la frecuencia cardiaca suele estar entre 90 y 130 lpm, con picos que pueden alcanzar entre 145 y 170 lpm. La frecuencia cardíaca de una mujer tiende a ser más baja que la de un hombre, al igual que la ingesta calórica promedio, que también se ve afectada por otros factores, como el estado de salud y la La ubicación, duración y etapa de la relación.

El sexo es ejercicio moderado.

De los estudios revisados ​​por los investigadores (Zavorsky et al., 2019), en particular, que gasto energético total Durante una sesión de actividad sexual. Puede alcanzar las 130 kcal mientras que otro estudio (Frappier et al., 2013 ) Se encontró que era mayor en hombres (101 kcal) que en mujeres (69 kcal). Para darte una idea de cuántas calorías son realmente estas, solo considera que 50 gramos de pan (una rosa pequeña o una rebanada mediana de pan o pan) desarrolla un promedio de 130 kcal. En otras palabras, las cifras de gasto de energía de la actividad sexual son similares Para los que hacen jogging ligeroa excepción de los picos de frecuencia cardíaca, que son más altos que los del sprint y generalmente se alcanzan durante el orgasmo.

Por supuesto, mucho depende de duración del acto sexual Que en parejas jóvenes y sanas promedió 32,38 minutos, en comparación con los 19 minutos de las parejas con problemas de salud, como enfermedades cardíacas. Sin embargo, los científicos han definido la duración en sí como el tiempo que transcurre desde el juego previo hasta el orgasmo masculino, lo que plantea limitaciones en cuanto a si estos parámetros capturan adecuadamente la experiencia de ambos miembros de la pareja.

¿La actividad sexual puede causar ataques al corazón?

En otro análisis reciente, los investigadores exploraron el lado más oscuro del sexo, ya que algunas personas mueren, aunque rara vez, durante o poco después del sexo. la incidencia de este fenómeno Sin embargo, es muy bajo, representando el 0,6% de todos los casos de muerte súbita.. Científicos, en una carta de investigación Publicado en gama del corazóndocumentando que más de la mitad (53 por ciento) de las muertes ocurren dentro de una hora de actividad sexual Sin embargo, no es causado por un infarto de miocardio.Pero por un ritmo cardíaco anormal repentino, llamado síndrome cardíaco Muerte súbita por arritmia (SADS).

Otra de las principales causas de muerte asociada a las relaciones sexuales es la denominada Disección aórtica, donde las capas internas de la pared de la arteria principal del cuerpo humano se rompen y se separan de la capa intermedia de la pared externa, lo que permite que la sangre se escape de la disección en una condición que puede ser fatal. Este evento representa el 12 por ciento de las muertes analizadas en el estudio. En cambio, el resto de las muertes analizadas se debieron a otras enfermedades, como la miocardiopatía y la morbilidad ductal.