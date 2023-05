Copa de Italia: Fiorentina – Inter – En vivo – Fútbol

La final de la Copa de Italia la jugarán Fiorentina e Inter de Milán 1-1 en el Stadio Olimpico de Roma. El Vive



35′ Centro de Cabral que ningún compañero puede aprovechar

34′ Remate de Calhanoglu desde lejos, pero el balón se va desviado

31′ Terraciano logra interceptar un pase difícil de Dzeko

29′ Lautaro empató el marcador tras una asistencia de Brozovic

24′ De vez en cuando para Dzeko, que dispara alto de cara a la portería tras un pase de Lautaro

23′ González remata alto

20′ Viola presiona a la defensa del Inter

18′ Ocasión de Bonaventura, gran riesgo para los nerazzurri

13′ Inter no consigue imponer el partido, Fiorentina vuelve a empezar con un contragolpe

12′ ambrot lanza mal desde profundidad

7′ El Inter pegó el frío tratando de reordenar sus pensamientos: una oportunidad para que Dzeko rechace al portero de Viola

3′ González anotó con una asistencia de Ikuni

perfiles oficiales

Florentina (4-2-3-1): Terraciano; Dudu, Milinkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoni, Buenaventura, González; Cabral. Todos: italiano.

Inter de Milán (3-5-2): Handanovic. Darmian, inmaduro, palos; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Todos: S. Inzaghi.

Árbitro: Irrati de Pistoia.

«¿Mi estado de ánimo se mantendrá al 100%? No hay ninguna razón por la que la relación no pueda continuar. ¿Cuáles son los motivos que le darán la segunda victoria en la Copa de Italia? El Inter está obligado a participar como campeón en todas las competiciones. Este objetivo enorgullece a todos, a la gerencia y al personal. Nos importa, queremos levantar el trofeo ante un rival respetable que está haciendo un buen trabajo», dijo a Mediaset el director técnico del Inter, Giuseppe Marotta, en el partido preliminar para la final de la Copa de Italia entre los nerazzurri y la Fiorentina. » ¿Es mejor cuando las cosas van bien o no? Digamos de cualquier manera, en una temporada es imposible pensar que todo siempre sale bien. Hay dificultades y le toca al entrenador, que debe ser el líder en el vestuario, y al club ser uno solo para solucionar los momentos críticos. Nuestras contradicciones siempre son constructivas». Marotta agrega: «Necesitamos encontrar determinación y no pensar en el compromiso de la Liga de Campeones». «Tenemos que traer ese primer gol de vuelta a nuestra tierra, y luego intentaremos cerrar bien el campeonato y luego nos quedamos con un sueño hecho realidad». Más adelante el CEO habla de Darmian y Handanovic: «Matia es un milanés y un hincha del Inter, nacido y criado a 10 kilómetros de Benitena. Representa la personalidad de un futbolista que llega gratis pero que siempre está presente. Es un gran profesional y muy «Buen chico. Espero que se quede con nosotros mientras haya una respuesta competitiva. En cuanto a Samir, creo que comenzar hoy es la culminación correcta de una temporada en la que permitió que su compañero fuera titular con gran profesionalismo».