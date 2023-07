Soleil Sorge, el triángulo amoroso está de vuelta: ella es la razón de la ruptura de la ex de Vipponi | Qué triste

La solidaridad femenina ante todo: Soleil interviene para defender a una mujer que es maltratada por su novio.

Soleil Sorge (también conocida por su nombre artístico Soleil Stasi) es una modelo y figura pública ítalo-estadounidense. Nació en julio de 1994 en Los Ángeles de madre estadounidense y padre italiano. Pasó su infancia y adolescencia en Sulmona, en Abruzzo, la ciudad natal de su padre, donde estudió en la Escuela Secundaria Científica. Su mayor sueño es convertirse en actriz en Estados Unidos.

En este punto, se mudó a Nueva York de su madre para seguir a A.J. Por supuesto que hay actuación. En el Instituto de Cine y Teatro Lee Strasberg. Después de eso, regresó a Italia, a Roma, para asistir a la Escuela de Negocios de la Universidad de Roma La Sapienza y trabajar para Rome Television.

En 2014 inició su carrera como modelo y sesión de fotos gracias a su participación en el concurso Miss Deporte Lotto Abruzosen la septuagésima quinta edición de señorita italiaDonde ocupa el octavo lugar. Fue elegida para aparecer en el video de la canción. mi adjunto adios hombre

En 2016 participó en la emisión hombres y mujeres Como pretendiente de Tronista luca onestini: Los dos saldrán juntos y se involucrarán sentimentalmente pero su relación terminará en 2018 durante la segunda edición de VIP Gran Hermano. La fama actual le llega en 2021, cuando participe como competidor en la sexta edición de novia vip

La pareja que se separa

Durante la edición de 2021, un amor permanente e impermanente floreció entre las paredes de la casa. Uno de ellos es el de Oriana Marzoli y Daniele Dal Moro, ambos compañeros de piso de Soleil. Se sabe que la relación entre los cónyuges es muy tormentosa, ya que se han separado varias veces hasta el momento. A partir de hoy sin relación: algo confuso sucedió recientemente con otras personas involucradas en una ruptura.

Hace unos días, Daniele publicó un tuit describiendo a Oriana como «Chica estúpida e inmadura«Llamándose a sí mismo un tonto por perder el tiempo en su relación con ella. A los pocos minutos, la publicación fue eliminada, pero muchos seguidores la revisaron. Es más, una chica indicó que el motivo de la ruptura podría ser él, pero en ese momento el Guapo arma respondió: “Me alegro si golpean el coche.Esta respuesta también se eliminó, pero también se hicieron cientos de capturas de pantalla en el acto. Verba Volante, Scripta Manent.

triángulo discordia

en esta trágica ruptura Sully también participóPero sin ninguna razón real. Daniele Dal Moro lo mencionó, contando su propia versión de cómo fue. Algunos de los inquilinos de la casa GF Vip 2021 estaban de vacaciones en Cerdeña, y una tarde se desató el revuelo. «Mientras discutimos con Oriana porque tal vez se ha tomado cuatro tazas de más, hace un berrinche porque empiezo a hablar sobre una mesa. ¿De dónde viene Sully?dice Daniel.

«Empecé a hablar con ella durante un minuto y medio sobre Onestini e Iconize. Tuvimos una conversación sin problemas y se armó un revuelo porque mi querido Mikul, en lugar de mantener la calma, prefirió avivar el fuego con escenas como: «Oh, Dios mío, no, no tenía por qué ver esto». Así que quiero decir… eso es lo último que diría. Básicamente, mis grandes nervios son bastante grandes porque digo maldita sea, si eres mi novio, no importa quién sea, pero si lo eres, entonces yo también lo soy. En un momento como este, ordena tu mierda primero. Pero en segundo lugar, si realmente quieres hacerlo, trata de calmar la situación.Sully no se quedó callado, ya que publicó un tuit en él. Se distanció por completo Desde la posición:Es muy divertido para el generador de drama aleatorio en el que me insertaron sin motivo basado en una historia real, pero no, gracias.«.