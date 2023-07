Agua (sin gas o con gas), alimentos blandos y siempre un sombrero – Corriere.it

1 niños El golpe de calor es un peligro inminente para ellos. No sienten sed, urgámoslos a beber más a menudo. Sentimos malestar de raíz: náuseas, apatía, pérdida de vitalidad. En estos casos el tratamiento es de sombreado y rehidratación con agua (no bebidas azucaradas). No cubras los cochecitos y cochecitos con velo o pareo para proteger a los más pequeños del sol. También tienen hambre de aire.

2 dormir Por la noche, la temperatura corporal debe bajar un grado, de lo contrario, adiós a dormir. En el dormitorio, se deben crear las condiciones para el proceso de «enfriamiento». Lo ideal sería 18-20 grados. Pijamas de algodón, lino y seda para sudar. No artificial. Nos vamos a dormir bien mojados y no con el estómago lleno.. Es bueno ver el atardecer, o el amanecer, porque la luz natural regula nuestro reloj biológico. Los médicos alemanes recomiendan una siesta corta a primera hora de la tarde, al estilo mexicano.

3 animales Sufren el calor como nosotros. La Asociación Coldiretti recomienda airear los establos de las vacas. Los perros no sudan, respiran por la boca y si no soportan el calor se sobrecalientan hasta los 40 grados.. Sácalos a pasear en el frío porque sus pies están hirviendo con asfalto hirviendo. Si salivan abundantemente y no se levantan del suelo, entonces esto es un golpe de calor. Mojarlos de inmediato. En la playa bajo una sombrilla. Guarde los gatos para viajes largos. No les gusta que los muevan.

4 acondicionado por primera vez limpieza de herrajes: filtros, ventiladores, evaporador, condensador y partes externas. No se requiere la dirección del flujo de aire. No lo enfríe demasiado, 5 grados menos que el exterior será suficiente. Por la noche, utilice el modo noche y el programa de deshumidificación. En casa, evita los cambios bruscos de temperatura al pasar de una habitación fresca a ambientes «africanos». READ migración de tarántula

5 fuera El Ministerio de Salud publica pronósticos diarios de temperatura en el sitio web y en las redes sociales. El horario caro es de 11 a 17 hasta en los parques. En esta parte del día, las emisiones de ozono, que irritan el sistema respiratorio, son más altas en los espacios verdes.

6 personas mayores Dependiendo de la enfermedad (corazón, diabetes, próstata, presión arterial alta), toman hasta 7 medicamentos al mismo tiempo. El 80% de las personas mayores tienen al menos uno. No se comprende bien la importancia de cambiar la dosis del tratamiento en consulta con su médico. De hecho, el calor es un factor de riesgo adicional y su acción en combinación con fármacos tomados en dosis excesivas es un «detonador».. El agua es la medicina más efectiva y la deshidratación es el peligro número uno.

7 agua La sudoración aumenta la pérdida de líquidos y la deshidratación ralentiza todas las funciones corporales. Beba agua regularmente a intervalos durante el día, Es un tónico indispensable, sobre todo si contiene minerales. (Sodio y Potasio) para compensar los faltantes. Tranquilo o carbonatado no hace ninguna diferencia, depende de tu gusto. Una vez ingeridas, las burbujas se disuelven y no se hinchan. Mejor no congelarlo.

8 comidas Con el calor, la sensación de hambre cede y hay quienes tienden a saltarse comidas. En cambio, el cuerpo necesita energía para hacer frente a las anomalías climáticas y no puede debilitarse. Come un poco más a menudo, comenzando con el desayuno.Prefiere verduras y frutas que contengan líquidos, y platos menos picantes, preferiblemente frescos. Tenga cuidado al almacenar alimentos que se estropean rápidamente. READ Descubrimiento: el hormigón de los antiguos romanos "se repara solo". He aquí cómo y por qué puede reducir el impacto ambiental de la construcción

9 en coche Bajo el sol abrasador, el termómetro alcanza los 80 grados. Es peligroso estar de pie o viajar durante una ola de calor. El conductor se deshidrata rápidamente. Beba agua antes de salir y cuando viaje a intervalos regulares. Nunca use trajes de baño, camisetas sin mangas y camisetas sin mangas que dejen la piel en contacto con los cinturones de seguridad. En caso de un accidente menor, pueden producirse lesiones graves. El aire acondicionado es un dispositivo de seguridad porque evita recurrir a comportamientos defensivos incorrectos. Las películas reflectantes en el tablero son útiles.