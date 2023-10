Carlo Craco, la despedida de su «primer amor» es demoledora: lamentablemente no había esperanza | Una decisión inevitable

La despedida de Carlo Craco sorprende a todos sus fans y admiradores. No podría haberlo hecho de otra manera, pero aun así dolió.

Carlos Craco No necesita presentación. Un gran chef, artista culinario y personalidad televisiva, fue uno de los jueces más queridos. Cocinero.

Ha recibido 5 estrellas Michelin en su carrera, y cree que el comienzo no fue el mejor, como ya ha dicho en varias ocasiones.

Estudiante de hostelería, pero ciertamente poco hábil, incluso vago, nadie apostaría un centavo a su futuro como chef.

como el dijo Vogue Italia: «El primer día me quemé, el segundo me corté la mano y al tercero causé otro desastre. Mi padre no creía en mi pasión. Pensaba que me interesaba más comer que cocinar». En cambio.

Carlo Craco: Adiós al primer amor

un sendero Carlos Craco Como ya hemos dicho, no empezó con un mejor patrocinio, pero el punto de inflexión probablemente llegó con la experiencia en la cocina. Gualtiero Marchesi. Ella tiene 21 años y ha estado con él durante 3 años, inicialmente trabajando hasta 18 horas al día de forma gratuita. “Marchesi fue el faro, la persona que me hizo comprender el potencial de esta profesión más que nadie”. Él dijo.

Luego agrega: «Para mí fue como empezar de cero, borrar casi todo lo que aprendí en la escuela. Esto fue crucial para mí, porque tener que aprender de nuevo es un gran ejercicio». Entonces sabemos cómo fueron las cosas. Un amor incontenible por la cocina que perdura hasta el día de hoy. Y sin embargo llegué Adiós.

Qué pasó

Hemos aprendido Carlos Craco Gracias a su participación en cocinero, Dijimos. Pero después de 6 años, le pasó el testigo a su colega. Antonino Cannavacciolo Dedicarse a otros proyectos. a República Dijo sobre él: «Soy alguien que se aburre rápidamente y en Dinner Club eso es imposible. Los viajes, la comida y el entretenimiento son todos una cosa y ciertamente, al menos por lo que nos dice la producción, es por eso que nos fue tan bien en la primera temporada. Esta es la nueva imagen de Amazon Prime Video y de la que es protagonista junto a otros nombres conocidos en toda Italia. Y sobre el «primer amor» Cocinero ¿qué opinas?

«Masterchef fue bueno mientras duró, pero para mí obtuvo su merecido, y probablemente disfruté la mejor parte. Sin embargo, recuerdo sentir dentro de mí la sensación de que siempre estaba haciendo lo mismo». Por eso decidió irse e irse a otro lado.