Stefano Di Martino engaña a Belén con Alessia Marcozzi, la corista en público: “Lo confirmo”

Nadie le ha pedido nunca públicamente que explique los chismes que han inflamado a las Páginas Rosas durante años. Hablemos del triángulo de fuego entre Belén Rodríguez, Stefano Di Martino Y el… Alicia Marcozzi. Pues bien, la corista argentina ahora sale a la luz pública. “Lo confirmo”, dijo elocuentemente, en respuesta a un comentario en las redes sociales que sacó a relucir esta vieja historia. Viejo, pero todavía doloroso, tal vez.

Stefano Di Martino y su noviazgo con Alessia Marcozzi

En una reciente entrevista con Domenica Inn, Belén Rodríguez habló sobre la infidelidad de su marido Stefano Di Martino y el sufrimiento que le causó. “Nuestra relación no terminó con traición, sino que comenzó con traición. Porque lo descubrí un mes después. Pero fingió que no había pasado nada porque, según decía, un matrimonio no podía terminar por una traición tonta. Belén explicó que había niños involucrados. “Estoy segura, también hablé con muchas señoras. Fueron amables e inmediatamente confesaron todo a todos. Como diez. Llegaron las doce y luego dejé de llamar. Tenía un sexto sentido”. Entre ellos, quizás, también estaba Alicia Marcozzi. Ahora es la propia Belén quien confirma ese coqueteo, a la espera de la respuesta (¿llegará?) de la “generación muy boomer”.

Los primeros en lanzar la bomba del chisme fueron los periodistas de Dagospia. Sin embargo, la noticia nunca fue confirmada. Ahora los tres interesados ​​han seguido adelante. Belén está feliz con Elio, a quien trajo a Argentina, como lo hizo con los hombres más importantes de su vida. Sin embargo, Alessia Marcozzi y Stefano Di Martino están oficialmente solteros.

