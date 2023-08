Inter: Un intento de Pavard, aquí está la respuesta del Bayern primera página

El Inter quiere reforzar la defensa Y para ello está dispuesta a invertir el dinero que ha recibido hasta ahora del mercado. Activos actualmente alrededor de 20 millones de euros que pueden crecer aún más con Lázaro cede a Turín y Fabián al Bolonia. Chalobah y Tanganga son dos nombres que no se calientan ambiente, mientras Tomiyasu, a quien todos quieren, parece haber sido sacado del mercado por el Arsenal Después de que Timber se lesionara. Entonces, ¿por qué no volver a tu primer amor, ese Benjamín? Pavard, que ya estaba bajo investigación en enero, no parece estar preparado para renovar su contrato, que vence en junio de 2024, con el Bayern de Múnich.

Números – Durante el día El Inter volvió a conectar con el club alemán, pero la primera exigencia de los bávaros fue alta: 30 millones de euros más otros 5 millones en primas.. Un número al que no les gustaría llegar en Milán, también por falta de fondos. Lo que los nerazzurri pueden ofrecer a Pavard en cambio es lo máximo 20 millones más bonos. Hay una distancia, pero por el momento el camino no está bloqueado, incluso si hablan desde afuera con un camino fuerte. Competición del Manchester United.

heredero de Skriniar Después de perder a Skriniar, no fue reemplazado. Ausilio espera poder regalar otro defensor a Simone Inzaghi. Demiral también fue una idea, pero tras decir no a Arabia Saudí en dos ocasiones, sin que el Inter le diera las suficientes certezas, el Al-Turki decidió romper toda resistencia. Era lo mismo hace unos meses. Calhanoglu se ponga en contacto con él para establecer contactos entre las dos partes. Hoy Demiral es el pasado, entenderemos si habrá una base para que Pavard represente el presente y el futuro en su lugar.