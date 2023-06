¿Revancha de paz? ¡otro momento! Casper Roode vence a Holger Rohn y avanza a semifinales ante Zverev

De nuevo, como hace doce meses. camino de casper Gana las semifinales de Roland Garros y lo hace ante holgazán ron, como el año pasado. El noruego eliminó al danés en el Derby del Norte con marcador de 6-1, 6-2, 3-6, 6-3, en dos horas y 44 minutos de juego. El partido fue bastante decepcionante en los primeros dos sets, con Ron completamente plano (¿tal vez solo está un poco cansado?) y Rod en completo control, gracias a su excelente servicio y gran seguridad, respectivamente. Luego, en el Grupo Tres, se produjo la resurrección del joven de 20 años de Gentofte, pero en el Grupo Cuatro, el nativo de Oslo volvió a estar a cargo, terminando en menos de tres horas. Como es costumbre, la clase de 1998 no se robó la atención desde el punto de vista estético, pero no ayudó que se fijara en la característica del juego: 72% de puntos ganados por los primeros, 59% por los segundos, cinco descansos en total y Solo 29 errores no forzadospor delante del rival 47. Para Rod eso es El tercer golpe de semifinales, el segundo consecutivo en París, donde llegó a la final el año pasado. Se enfrentará a Alexander Zverev, en un partido un tanto importante también a efectos de clasificación: el hijo de Cristian podría volver al cuarto puesto, mientras que el alemán subirá seis puestos al quedar por detrás de Lorenzo Musetti (17).

La tercera semifinal del slam de Casper Rudd

¡Corredor de maratón en ruta! Carrera profunda y recuperación perfecta, Ron Ko

Roland Garros El derby nórdico habla noruego: Ruud vence a Ron

registro

El comienzo del juego es muy fuerte, la runa obtiene 2 puntos de quiebre inmediatamente. El danés está fresco de la victoria anterior reciente en Roma, por lo que quiere dirigir el partido en la dirección correcta. Sin embargo, Ruud no llegó a cuartos de final para ser un extra, anulando con confianza puntos de quiebre. En el siguiente juego, la primera prueba real del prodigio bajo el ala de Mouratoglou, el grupo toma la dirección establecida. Ron comete una doble falta y dispara dos tiros seguidos en la calle: ¡Es un descanso, Rod! A partir de ahora todo va cuesta abajo para el noruego: Ron supera 25 errores en total y Ruud se lleva el primer set en 27 minutos: 6-1.

Aún aturdido por la actuación del primer set, Ron comienza el segundo set de la peor manera: pierde su servicio y desencadena otra escapada de Rod. El noruego saca muy bien, está concentrado, marca la diferencia con su golpe de derecha y es sólido como una roca en defensa. Ron intenta sacudirse, tratando de encontrarle sentido a su presencia en el campo, pero aparece otra lápida en la quinta entrada: el segundo descanso. En este punto, con el 5-2, Ruud vuelve a la carga y conecta positivamente en el tercer punto de set, subiendo 2-0 en una hora y seis minutos.

Match Cap: Roode empuja a Ron hacia atrás y luego lo devora hacia la red

Al comienzo del tercer set, sucede lo inesperado: Rod se vuelve más sólido que nunca, mientras que Ron se libera, olvidando en un abrir y cerrar de ojos los muchos errores de la primera hora. El noruego sabe que puede cerrarse, pero el danés está resurgiendo de sus cenizas, redescubriendo profundidad y seguridad. Romper la segunda mitad no es más que el desenlace lógico de los hechos: la clase de 2003 baja la flecha y nunca mira hacia atrás, subrayando cada ronda de servicio y concluyendo con marcador de 6-3 en 41 minutos.

En el cuarto set, todos los juegos disputados son dominio del noruego que, en el borde lanudo, se hace más visible. Esto explica el quiebre en el cuarto juego y la anulación de los dos contragolpes en el quinto juego. Ron se aferra al tackle, salvando dos pelotas de partido para servir, pero luego debe abrirse paso en la novena entrada en dos horas y 44 minutos de juego.

¡Adorable! Ron nos muestra la respuesta con un láser: una vara petrificada

El cuadro masculino es el cuadro femenino.

¿Cuánto es el pozo de premios?

Para esta edición de 2023, los organizadores han anunciado un importante aumento de bote : Un + 12,3% respecto al año pasado, ¡para un total de 49,6 millones de euros! Un ajuste al alza por cada gol conseguido, desde la primera fase de clasificación hasta el ganador final, que recaudará 2,3 millones de euros en individual femenino y masculino. El dinero del premio individual se desglosa de la siguiente manera:

Gana 2,300,000

1.150.000 finales

Semifinalistas 630.000

Cuartos de final 400.000

Octavos de Final 240.000

Tercera ronda 142.000

El segundo piso 97,000

El primer piso 69.000

calificaciones

La ronda decisiva es 34.000

El segundo piso 22000

La primera ronda 16000

