Ztl, una lluvia helada para los propietarios de vehículos eléctricos: prohibir las solicitudes de licencias | Esto es lo que sucede

Las zonas ZTL en nuestro país se han generalizado y en los últimos años muchas ciudades las han adoptado para implementar restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes. Esta es la dirección que próximamente cubrirá todas las áreas urbanas de nuestro país con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de elementos contaminantes en áreas densamente pobladas. Sin embargo, para algunos vehículos de bajas emisiones, se pueden aplicar las mismas reglas que para otros vehículos…

El objetivo de la Unión Europea, como sabemos, es eliminar por completo la producción de automóviles nuevos con motores diésel para 2035. En este período de tiempo, las diferentes compañías automotrices tendrán que adaptarse para seguir produciendo vehículos con bajas emisiones y como sabemos esto ya esta pasando

Junto a esta importantísima elección, se han introducido disposiciones relativas a la circulación de determinadas clases de vehículos en los núcleos urbanos. De hecho, las principales ciudades europeas ya han introducido en sus territorios las denominadas ZTL, reduciendo así la contaminación del aire.

Incluso en nuestro país muchas regiones ya están sujetas a estas restricciones, y de hecho en Lombardía, Piamonte y otros municipios repartidos por toda Italia, quienes poseen vehículos con altas emisiones contaminantes no pueden circular libremente por la vía pública. No obstante, estas restricciones también pueden estar activas para los vehículos eléctricos…

Increíble pero cierto, si tienes un Tesla no puedes conducir

La única noticia esta vez proviene del municipio de Florencia, donde desde hace algún tiempo se aplican restricciones a la circulación de determinados vehículos. De hecho, ZTL opera en la capital toscana durante todo el año de lunes a viernes de 7:30 a 20:00 y los sábados de 7:30 a 16:00.

Además, el Ztl de verano está activo desde el primer jueves de abril, que en cambio cubre el período nocturno desde las 23:00 hasta las 3:00 del día siguiente. Al parecer, es precisamente en relación con las solicitudes de algunos coches eléctricos que pueden surgir problemas.

Concretamente, cuando vayamos a la web del Ayuntamiento de Florencia a rellenar la solicitud de autorización ZTL, en el apartado dedicado a la fabricación del coche, increíblemente seremos incapaces de encontrar un Tesla. De hecho, desplazándose hasta la letra T, la empresa del multimillonario Musk no aparece en la lista.

Sin embargo, esto no creará ningún problema para completar la solicitud en línea porque este campo en particular es opcional, lo que nos permite no especificarlo en el caso.