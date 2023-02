«Perdí 25 kilos. No he tenido bragas desde…»

Período especialmente complejo para Federico Fashion Style. El peluquero rompió con su pareja Letizia Borco Tras diecisiete años juntos y ver a su hija Sophie Mael es más difícil que nunca ya que la expareja no mantenía una buena relación. Además, la esteticista lo hizo. Salida a Verissimo Porque, según él, fue obligado por declaraciones hechas por terceros en su nombre.

En entrevista con el semanario «Novo Federico Lori» confirmó que estaba gravemente enfermo Hasta que perdí 25 kilos. Una situación bastante estresante desde el punto de vista físico y mental, que los jurados de La Pupa y Secchione se esfuerzan mucho. Fashion Style admitió que no le dijo a su hija, que ahora tiene cinco años, que fuera así homosexual.

ex concursante Bailando con las estrellas Luego, reveló el drama que vive como padre soltero:

Letizia tomó toda la ropa del bebé de nuestra casa y se mudó con su madre. Le quitó toda la certeza a nuestra hija, un verdadero shock para ella. No me avergüenza decir que ya no tengo ropa interior para cambiarle a mi hija. hoy. Hubiera preferido encontrar un acuerdo de paz, pero ella quiere ir a la corte».