Venezuela también abandona ONG para evitar intervención de EEUU

¿organización no gubernamental? ¡el exterior! Venezuela también se suma a los países que han decidido abandonar la presencia de organizaciones no gubernamentales en su territorio. Algunos han adoptado durante mucho tiempo las medidas restrictivas más estrictas, otros monitorean cuidadosamente las fuentes de financiación de las ONG. Porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces las intervenciones humanitarias y solidarias disfrazan iniciativas políticas promovidas por otros países para desestabilizar el país en el que operan.

Además, el Estado desestabilizador es casi siempre el mismo: los Estados Unidos de América. Washington, no solo en los últimos tiempos, ha estado utilizando organizaciones caritativas para entrometerse en los asuntos internos de países que no están alineados políticamente con el amo de los Estados Unidos. Una especie de caballo de Troya que llega con ayudas contra la pobreza y el hambre, con intervenciones sanitarias o para facilitar el acceso a los estudios.

Entonces, nos encontramos con las mismas ONG dedicadas a fomentar y provocar protestas y rebeliones. Para apoyar las «revoluciones de color». Y, por supuesto, para controlar la información unidireccional que incrimina a gobiernos hostiles a Washington mientras glorifica el heroísmo de los manifestantes. Por el contrario, si las protestas estallan en países amigos, los alborotadores son criminales y la represión es sagrada.

Por lo tanto, es inevitable que los gobiernos intenten defenderse y buscar cobertura. Expulsado a todos los «voluntarios» extranjeros. De esta forma, se eliminan aquellas de las que Washington se alimenta por razones absolutamente inhumanas y las organizaciones no gubernamentales que realmente realizan actividades humanitarias, de socorro, ayuda y capacitación. Y los más pobres y débiles son los que salen perdiendo. que ya no reciben la asistencia garantizada por los voluntarios internacionales.

De hecho, la red desestabilizadora estadounidense no ha sido completamente eliminada, incluso en estos países. Porque, durante un tiempo, la intervención estuvo asegurada no sólo por la acción voluntaria sino también por las infinitas sectas religiosas asociadas al protestantismo. También en este caso, los fondos de los Estados Unidos no faltan y permiten una penetración generalizada. También se ve favorecido por el suicidio del catolicismo, que logró perder terreno incluso en el antiguo bastión latinoamericano. Pero si expulsar a las ONG es tan sencillo, elimina la intervención de los evangélicos. También porque ahora son el 20% de la población y son particularmente activos en contraste con los católicos que ahora son menos del 70% pero rara vez se involucran en la práctica.

De esta manera los evangélicos abandonaron las iglesias y entraron en la política, influyendo en los respectivos gobiernos. Mientras que los católicos se alejan cada vez más de una iglesia que ha abandonado lo sagrado para transformarse en una organización comprometida con un nivel modesto de sociología.