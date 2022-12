Zidane piensa en la Juventus. Deschamps se encamina hacia su instalación como seleccionador de Francia

Escrito por L’Equipe esta mañana, dediqué un artículo al ex campeón de la Juventus que equilibra sus perspectivas de carrera. Desde su marcha del Real Madrid hace año y medio, Zidane se ha convertido automáticamente en el candidato ideal para suceder a Deschamps. Más que una hipótesis, dado que el Presidente Federal, si bien negó cualquier contacto con Zizou, evitó en modo alguno renovar el contrato del actual técnico antes del torneo de Qatar, fijando como meta mínima el encuentro de semifinales. Deschamps fue más allá y ganó libertad de elección tras tocar esa espalda que solo acertó Vittorio Pozo. Incluso el presidente de la República, Emmanuel Macron, quiere que Deschamps se quede, y ya está lista la renovación, quizás hasta el próximo Mundial.

preferencia ZZ

–

Así que Zidane comenzará a evaluar otras perspectivas. No el PSG, según Equipe, que a su juicio no estaría bien organizado. Tras rechazar varias ofertas del Manchester United, podría considerar una llamada de la Juventus: «un proyecto que podría atraerle», especifica l’Equipe. Aunque sea «una posibilidad que no está en la agenda», Zidane priorizará de todos modos un país y una liga que ya conoce. La Serie A e Italia, donde jugó durante cinco años, le son familiares.