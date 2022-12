Varese, el gimnasio del Olimpo deja el campus y se une a Life in vía Sanvito

el largo El cronograma del grupo de gimnasios en el Olympus Avant Campus Según Varese, habiendo estado dentro del Complejo Deportivo en Via Pirandello durante veinte años, esta por terminar. A partir del 28 de diciembre actividades Pasarás a la vidaOtro gran centro de fitness y bienestar. Vía Sanvito (Incluido en el complejo «Villa») tras un acuerdo entre Dos empresas darán vida a un nuevo centro Dedicada al deporte y la salud física.

«Paso» – aseguran los directivos – No afectará a los usuarios.: todo Suscripciones del presente Olimpo todavía válido Se puede utilizar en espacios habitables durante este El personal actualmente empleado en Via Pirandello se trasladará A su vez, permanecerá disponible para los clientes. Las explicaciones llegaron desde ayer por la noche -lunes 19- por correo electrónico a todos los suscriptores.

Para proporcionar más detalles a través de Varese noticias Sobre lo que está pasando en el mundo del fitness en la región de Varese Gabriele Ciavarella, empresario – Ex presidente del equipo de fútbol de Varese – al que pertenece el grupo Life. “Estamos trabajando con Olympus Avant en un gran proyecto que se convertirá en el centro de Via Sanvito El espacio fitness y wellness más grande de la ciudad Varese. Gracias a los espacios extra que no se están utilizando, tenemos la oportunidad Ampliar nuestra estructura y «añadir» ofertas De los gimnasios: Por eso la nueva empresa se llamará Life Olympus Avant Wellness Club con un equipo ampliado».

El «total» entre las dos experiencias -explica Ciavarrella- comprende entre 2.500 y 3.000 personas: Actualmente hay alrededor de 1300 usuarios de Life activos, mientras que Campus puede «buscar» más de 1500 usuarios. También estamos trabajando en un archivo. Calendario de sesiones para distinguir entre periodos de tiempo Disponible para los usuarios -concluye Ciavarrella- y funciona La ampliación también incluirá aparcamientoCon el fin de prestar el mejor servicio posible a los usuarios.