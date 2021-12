Zelda Breath of the Wild 2 no se mostrará antes del E3 2022, según Jeff Grob

Uno de los juegos más esperados del próximo año es La leyenda de Zelda Breath of the Wild 2. ¿Cuándo podremos volver a verlo? Ni en The Game Awards 2021 ni antesM 3 2022, según Jeff Grob y Nate Hate.

Nate the Hate es un conocido conocedor de Nintendo, junto con un reportero. Jeff GroupSegún los dos, el E3 2022 es el momento más creíble, o quizás -como especula Grubb- el juego se muestre durante un Nintendo Direct temático, dijo Zelda que la compañía está preparando, también programado para principios de junio de 2022.

Ambos afirman que el próximo tráiler definitivamente hará referencia a nombre oficial del juego. De hecho, recuerda que The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 no es el título real. Nintendo aún no ha indicado el nombre real del juego, ya que contiene pistas sobre la historia y no quiere esperar demasiados detalles. La fecha de lanzamiento está (por ahora) fijada para 2022, por lo que, asumiendo que se respete, es plausible que el tráiler del E3 2022 se refiera al nombre oficial.



Un personaje gira a través de un campo dorado en The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Recuerde, han pasado dos años desde que Nintendo confirmó oficialmente una secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Luego tuvimos que esperar al E3 2021 para probar el juego por primera vez, con algunas escenas de juego modificadas que no nos permitieron tener una idea de cómo era el juego en detalle.

Los comentarios de Grubb contradicen un rumor anterior: Geoff Keighley afirmó que un juego de hace 2.5 años se mostraría en The Game Awards 2021 y los fanáticos asumieron que era The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.