Ya nadie va a votar – Corriere.it

Once años después de la Primavera Árabe, solo el 8,8% de los ciudadanos se han sometido a encuestas de opinión. Pero el golpista Saeed es firme

De nuestro corresponsal Túnez – Ahora deshazte de los superpoderes que te has dado. y vete Porque no conservas el escaño cuando el pueblo se abstiene de votar. Y si El sábado, el 91,2 por ciento de los tunecinos Negarse a elegir un parlamento no puede ser considerado un parlamento La oposición dice que todo este terremoto de magnitud 8 tendrá consecuencias desastrosas. Y Kais Said, el patinador, debe renunciar de inmediato. error, dirección El Magreb Árabe: El periódico escribió que el 8,8 por ciento de la participación no fue ignorado por el derecho al voto, que fue difícilmente recuperado con la revolución de 2011.. ¿Hace un año y medio, el propio presidente se convirtió en presidente? Hoy, comenta el líder del Frente de Salvación Nacional -un cártel de cinco partidos que llamaron al boicot electoral, en primer lugar los Hermanos Musulmanes de Ennahda- que aparentemente muy pocos tunecinos apoyan el enfoque de Said. No es necesario esperar a que se cuenten los votos, lo que pospone el resultado final a la votación de febrero: para Ahmed Chebbi, la abstención masiva ya es en sí misma un repudio popular masivo al proceso que comenzó el 25 de julio de 2021, a partir de ese momento. en. golpe con que Dijo que era Congeló la Cámara de Representantes, abolió los partidos, renunció al gobierno y asumió todos los poderes ejecutivo, legislativo e incluso judicial.. Ochocientos mil votantes de nueve millones de electores pronunciaron su silencio, y la respuesta popular llegó frente a candidatos que eran completos desconocidos: el 92% le dio la espalda a este proceso ilegal que se burla de la constitución, y para ello ahora requiere un alto cargo juez que pueda realizar elecciones presidenciales temporales y organizar nuevas elecciones presidenciales, sin esperar a la fecha límite de 2024 (y ante el nuevo parlamento, inclinado a la imagen de Said, puede intentar posponerlo…).

Todo sería lógico, en una democracia normal. y en Un país tan golpeado que su tasa de inflación (9,8%) es superior a la participación electoral. Pero Said evita cualquier comentario. Y dicen que no se considera vencido, al contrario: La participación electoral es modesta, si no vergonzosa, según uno de sus lealesDe hecho, esto puede explicarse por el hecho de que Ennahda ya no recibe financiación de Qatar. Y esto sería una prueba de que el populismo apático del presidente se basa en un hecho: todos los partidos desaparecen si no pueden apoyar a quienes los votan. En conjunto, entonces, estos 161 nuevos diputados se reducen a poco más que un consejo de condominio, y entran dentro de los designios de Said, quien fue expulsado hace tres años precisamente porque consideraba que el Parlamento era un oropel inútil. Desmantelados los contrapoderes, el jefe de Estado culmina la construcción de un sistema demasiado presidencialista y no se siente para nada cojo: en la constitución que se entregó no hay herramientas para quitarlo, aunque sea ilegal para ello. Y no vemos quién puede hacer eso desde la oposición dividida para siempre entre musulmanes y laicos. De hecho, Said solo tiene un oponente: una crisis económica devastadora. Desempleo y barcos llenos de inmigrantes. A día de hoy, se suponía que el Fondo Monetario Internacional le prestaría 1.900 millones de euros, pero el dinero está congelado a la espera de reformas reales que no se ven. Sólo han llegado 200 millones del Banco Europeo y 150 se utilizarán inmediatamente para comprar trigo blando: en este Túnez hambriento y desanimado la dificultad es cada vez mayor.