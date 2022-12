Se convirtió en el segundo juego de PS5 mejor calificado en Metacritic – Multiplayer.it

¿Cuáles son los juegos mejor calificados en Metacrítico para PS5? Hasta hace unos días, podíamos responder fácilmente a The Elden Ring y God of War Ragnarok (no en vano, los dos principales aspirantes al GOTY de The Game Awards). Pero ahora, ha surgido un juego «viejo» para cambiar las cosas. The Witcher 3 en la versión de PS5 ha superado a God of War Ragnarok Se convirtió en el segundo juego de PS5 mejor calificado en Metacritic.

En concreto, en el momento de redactar esta noticia, Elden Ring y The Witcher 3 Wild Hunt Edición completa Ambos en 96 de 100. God of War Rganrok, por otro lado, tiene 94 de 100. Los votos para este último están claramente ingresados ​​​​ahora, mientras que los votos para The Witcher 3 pueden no ser definitivos todavía: sin embargo, es Es difícil para él perder más de dos puntos en promedio ahora.

La cara larga de esta versión completa no es de extrañar ya que es un Actualización gratuita Para aquellos que poseen el juego e incluye muchos gráficos y contenido nuevos. En PS5, también hay funciones exclusivas de DualSense, soporte para actividades de audio y 3D.



Cirilla y Geralt tiene una calificación alta en Metacritic

En nuestra reseña de The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, te mostramos: “Más que un simple parche de próxima generación, sin mencionar un relanzamiento: esta edición de The Witcher 3: Wild Hunt es la respuesta de CD Projekt RED al necesidad de una ‘Edición Definitiva’ de su obra maestra, algo que permanecerá durante años y años como testimonio de la mayor aventura de Geralt de Rivia, útil por ejemplo para recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que se encuentren arreglando el título tras conocer al Brujo de la Serie de televisión. ¿Podríamos haber hecho más? Posiblemente, pero era necesario intervenir correctamente. Extremadamente completo en el código del juego que data de 2015. Probablemente verás una nueva versión ligera en años, pero hasta entonces será lo mejor posible. versión de The Witcher 3, una obra que aún a día de hoy consigue brillar de forma deslumbrante entre sus rivales más competitivos, los directos”.

