Venezuela, oleaje sin frenos. Y en Estados Unidos, esto es una alarma para los inmigrantes

Exnuera del sandinista Ortega, completa con pasaporte diplomático, estaría lavando dinero de la dictadura nicaragüense en EE.UU.

La administración del presidente Joe Biden, así como el régimen sandinista, mantienen en secreto la residencia de la nuera del presidente de Nicaragua en el país “enemigo”, pero la estancia de la nuera por más de siete meses en el país. Estados Unidos sigue haciendo preguntas. Lets Marin está acusado de ser uno de los principales exponentes de la dictadura de Ortega Murillo, y dirigía una de las principales empresas distribuidoras de petróleo del país centroamericano, que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero (ver foto). El diario digital nicaragüense La Prensa informó que Letts Marín ingresó a Estados Unidos con pasaporte diplomático a principios de mayo junto a sus dos hijas, Ariana y Libia Ortega Letts. Su llegada al país se dio en un momento en que Ortega buscaba negociaciones con Biden a través de su hijo, Laureano Ortega Murillo, pero luego la dictadura cedió. Marín, quien entretanto se habría separado de su esposo Rafael “Payo” Ortega Murillo con quien tuvo 6 hijos, dirigía Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), empresa petrolera vinculada a la agrupación Alba de Nicaragua SA (ALBANISA), Filial nicaragüense de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en diciembre de 2019, fue acusada de lavado de dinero y de “ser utilizada por la familia de Ortega Murillo para su propio enriquecimiento”. Para el exasesor del Congreso estadounidense y analista internacional Jason Poblete, «Nadie debe permitir que personas involucradas o cómplices de los abusos a los derechos humanos, lavado de dinero y actividades delictivas del régimen de Daniel Ortega ingresen a este país. Ahora, si esa persona trae información , preocupa por su seguridad, segun tengo entendido cada caso es diferente, mi pregunta es por que esta ella aqui y como la dejaron entrar, yo conozco a muchas personas en Nicaragua que estan tratando de llegar aqui que son perseguidas y no las dejan entrar ¿Por qué permitieron que Letts Marin se contactara con la élite de la dictadura de izquierda en Nicaragua?”. Según muchos, Lets Marin será el puente de comunicación y negociador entre Biden y el régimen, luego de la administración del hijo del dictador, Laureano Ortega, no le fue bien.

Cucalero peruano-boliviano se movilizó con armas para restaurar a Castillo en el poder mientras el número de muertos aumenta a 24 en Perú después de 9 días de protestas

El derrocamiento del presidente en Perú tras su intento de golpe de Estado puso en marcha un mecanismo de coordinación de los grupos armados peruanos para traficar drogas con sus homólogos bolivianos. La marcha de caravanas de vehículos a Lima con pistoleros de la región cocalera del VRAEM, dominada por los maoístas Sendero Luminoso, pone en evidencia la relación con Evo Morales, el expresidente boliviano que animó a Castillo a legalizar el cultivo ilegal de cocaína en esa región y que ahora se moviliza en defensa de ella. El enojo de Morales por la destitución de Castillo, expresado en declaraciones y tuits, es evidencia de la conexión entre los grupos narcotraficantes bolivianos y sus pares peruanos, que se da no solo en el narcotráfico, sino también en la violencia. Los narcotraficantes del VRAEM producen la «masa básica» a partir de la coca (sulfato de cocaína) que envían a Bolivia en avionetas para convertirla en clorhidrato y salen a Argentina, Brasil y Paraguay, y luego a Europa. Hoy, Morales se desempeña como vocero de todos los gobiernos socialistas del siglo XXI en la región, y cuando supo de la detención de Castillo en Perú, la vinculó con el veredicto de la justicia argentina contra Cristina de Kirchner: el pueblo, los grupos violentos que siguieron a Morales. Esperaba que los Kirchner hicieran protestas que pudieran causar un gran malestar en Argentina, y estaban contando los días para que sucediera, pero luego se calmaron porque en Pérez se mantuvo la calma, no así en Perú, dijo el vicepresidente de Morales. ‘ en Bolivia, Leonardo Loza, dijo: «Es hora de defender a los gobiernos de izquierda de los golpistas y traidores». Mientras los violentos cárteles de la droga del VRAEM avanzan hacia Lima, Morales dijo del Chapare: «La solución a la crisis política en Perú, país hermano, no es con más represión, sino con apaciguamiento, investigación de muertes y liberación del hermano Pedro Castillo”. La caravana de drogas del VRAEM a Lima probablemente imitará lo que hizo el MAS cocaleros en Bolivia contra la ciudad de Santa Cruz. Los opositores a Castillo habían denunciado la práctica política boliviana de Morales en el sur de Perú, Y ahora, coincidentemente, las mayores protestas se dan en esa región, entre ellas la toma del campo petrolero de Camisia y la quema de varias ciudades, como Arequipa. Las federaciones de cocaleros del Chapare no han negado las acusaciones de que los cocaleros bolivianos estaban enviando armas a Perú, y ahora el ejército de narcotraficantes del VRAEM ha sido visto dirigiéndose hacia Lima.

Una aerolínea mexicana abre una nueva ruta a La Habana para alentar a los cubanos a emigrar a Estados Unidos

Esta semana, la aerolínea mexicana Viva Aerobus anunció una nueva ruta internacional desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que abrió en marzo de este año y está ubicado en el Estado de México, La Habana, Cuba. Según datos oficiales, aproximadamente 58 493 cubanos ingresaron a México a través de México en enero y octubre, seis veces la cifra registrada en el mismo período de 2021 de 9 639. Solo en octubre llegaron 6 298 cubanos.

La nueva ruta se perfila como una opción para los inmigrantes cubanos interesados ​​en salir de la isla, que utilizan el país azteca como escala y luego se dirigen a Estados Unidos, percibiendo el nuevo destino lejos de la capital mexicana, y sin turistas ni intereses comerciales.

Venezuela: Inflación sin control y Denver (Colorado) declara estado de emergencia para invadir venezolanos que huyen de Maduro

En el último mes, la moneda venezolana experimentó una caída del 40 % frente al dólar, y dado que la economía de Caracas ya está basada en el dólar, coincide con la inflación. Situación trágica, el salario medio cayó ayer a menos de 8 euros mensuales como demuestra la oleada de venezolanos que llegan a Denver desde El Paso a razón de 150 diarios en autobuses desde hace dos semanas, lo que obligó al alcalde a declarar el estado de emergencia para la ciudad de Colorado.

Pablo Manzo, 18 de diciembre de 2022

