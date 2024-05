“Mis hermanos Labo, Ginevra y yo hemos estado luchando desde pequeños Violencia física y psicológica por parte de nuestra madre.. «Esto creó una relación protectora por parte de nuestros antepasados». Así cuenta el presidente de Stellantis, John Elkann, la historia de su familia en una entrevista que se publicará mañana en Avenir.

“En 2004, mi familia se reunió para relanzar Fiat, pero mi madre decidió no participar”, dijo más tarde al periódico, comentando la historia relativa a la herencia de su abuela Marella Caracciolo, viuda del abogado Gianni Agnelli. “Al igual que mi hermano y mi hermana, tenemos plena confianza en el poder judicial italiano”, subraya Elkan sobre la investigación judicial en curso en Turín y señala: “Es una situación que se prolonga desde hace veinte años, desde 2004, en medio de la crisis en la que estábamos”. Hablando de eso antes, toda mi familia, por sentido de responsabilidad, se unió a Fiat para cumplir los deseos de mi abuelo. La única que llamó fue mi madre.. «En lugar de alegrarse por Fiat y por su familia, por cumplir los deseos de su padre, su reacción fue la peor».

“Nuestras raíces están en Turín, donde vivimos y fortalecemos nuestro compromiso social”, explica, describiendo el motivo de la decisión de vivir en Turín. «Aunque mi trabajo me lleva principalmente fuera de Italia, mi esposa y yo decidimos vivir en Turín: nuestros hijos nacieron aquí, fueron bautizados aquí y van a la escuela. Nuestras raíces están en Turín, una zona con la que nos sentimos conectados y con la que Seguimos fortaleciendo nuestro compromiso social.»

«Evitamos el destino de Olivetti».

“Hemos evitado el destino de Olivetti: hoy todas nuestras empresas emplean a más de 74.000 personas en Italia, donde hemos invertido 14.000 millones de dólares en los últimos cinco años, creando productos competitivos en los mercados globales”, afirma Elkan en una entrevista con Avvenire. . “Veamos los hechos: hace 20 años, nuestro destino era el de Olivetti, una de las empresas más grandes de nuestro país que, con una sucesión de diferentes propietarios, una mala gestión y una ingeniería financiera que sustituye a la ingeniería de productos, ya no es la mejor. Lo mismo hoy ya no existe. Otra cosa lamentable es la nacionalización, como es el caso de Alitalia o Elva, pero no fue así”, añade. “Aún recuerdo nuestros sentimientos cuando vimos los primeros jeepneys. las líneas de Melfi que salen del país y los barcos que se compraron para transportarlas desde Basílicata a América”.

“Las numerosas nacionalidades entre los directivos representan la fuerza y ​​la riqueza del Grupo Stellantis – destaca Elkann en una entrevista con Avvenire – opera en todo el mundo, tiene fuertes raíces en América, Francia e Italia, y en su alta dirección hay muchos nacionalidades: la publicidad es portuguesa, el director financiero es estadounidense, el jefe de tecnología es croata y, considerando las marcas, el jefe de Jeep es italiano, el jefe de Peugeot es inglés y el jefe de Alfa Romeo es francés”, define. verdadera fuerza y ​​riqueza de Stellantis”.