Enfermedad en el gimnasio: muere un hombre de 75 años

Medona de Livenza (Treviso) Enfermedad repentina en el gimnasio, se desploma mientras está en la sauna. No logra recuperarse y, a medida que pasan los minutos, la situación pasa de ser complicada a ser cada vez más peligrosa. Desafortunadamente, a pesar de los largos esfuerzos de reanimación, los rescatistas no pudieron salvarle la vida.

Tragedia

Entonces ayer alrededor de las 8 pm en el gimnasio. energía a Medona de Livenza, ocurrió una tragedia. Para perder tu vida Luciano CaldoEl pordenonés, de 75 años, se encontraba en el interior de las instalaciones deportivas. Cliente habitual, residente en BassianoDe repente se sintió enfermo. El primero en darse cuenta de que algo no iba bien fue un niño que acababa de graduarse en enfermería y notó que el hombre luchaba. El personal del gimnasio, que también está capacitado para estas emergencias sanitarias, también brindó asistencia inmediata. Dentro del marco hay un desfibrilador. Entre otros, el gimnasio donó recientemente uno a la administración municipal. Durante las operaciones de rescate se alertó a 118 personas y a los pocos minutos llegó al lugar una ambulancia del cercano hospital de Uderzo. Luego un helicóptero del hospital Ca’ Funicello de Treviso. La llegada del helicóptero que aterrizó en el centro, no lejos del gimnasio, alarmó a los vecinos.

Momentos dramáticos

Fueron minutos largos y emotivos en los que los rescatistas intentaron por todos los medios salvar al hombre de 75 años. Desgraciadamente no se pudo hacer nada y ayer por la tarde, poco después de las nueve de la noche, la noticia del fallecimiento empezó a difundirse en la ciudad y fue confirmada por la policía. Al lugar también llegó una patrulla policial. Por tanto, serán los militares quienes reconstruirán en detalle lo ocurrido en Energem. Incluso si todo apunta a una enfermedad repentina. Atónitos por lo sucedido, los directivos del gimnasio prefirieron no pronunciarse sobre el trágico incidente. “En la ciudad oímos llegar el helicóptero e inmediatamente nos dimos cuenta de que era peligroso – testifica el alcalde Arnaldo Biton. No conozco a la víctima, pero fue un incidente que entristeció a todos aquí. «Estamos cerca de los familiares y de los directores de nuestro gimnasio en este preciso momento».

