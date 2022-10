Video que muestra el nuevo tablero y los próximos cambios en 2023 – Nerd4.life

Un video publicado por Tom Warren, editor sénior de The Verge, muestra un archivo tablero para consola caja x su llegada 2023 y cambios realizados por Microsoft a esta nueva versión de la interfaz de usuario.

Como vemos, la nueva vivienda a simple vista no se parece mucho a la que ya está disponible, pero cuenta con algunas novedades. Encontramos una nueva versión de primera fila con juegos y aplicaciones lanzados recientemente, y ahora están representados en cuadrados del mismo tamaño. En cambio, la fila directamente debajo se refiere a las nuevas incorporaciones a Xbox Game Pass. El tercero, en cambio, ofrece las aplicaciones destacadas por el usuario.

Otros archivos siguen informes sobre juegos actuales, como juegos gratuitos o los disponibles en Game Pass, toda una sección dedicada a Call of Duty: Modern Warfare 2, categorías y sugerencias dadas según nuestras preferencias, etc. Según Tom Warren, eso no parece posible en este momento. Cambiar el orden de las filas O elimine los enumerados anteriormente. Sin embargo, la interfaz de usuario descrita todavía está en desarrollo, por lo que las cosas podrían cambiar entre ahora y el lanzamiento, que, como se mencionó anteriormente, se espera para 2023.

Quédese en Xbox, según las últimas declaraciones de Phil Spencer, los precios de Xbox Series X pueden subir | S, Games y/o Game Pass en el futuro.