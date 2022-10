Venezuela, la crisis interminable: Servicios colapsados ​​y siete millones de refugiados. Pero China y Rusia defienden a Maduro

crisis económica Venezuela No conoce tregua y continúa dañando el tejido social y demográfico del país. Según los datos más recientes proporcionados por usted Naciones Unidas El número de refugiados y desplazados obligados a abandonar el país, que acaban en el 80% de los casos en países distintos deAmerica latina y los dioses caribeAhora ha alcanzado los 7 millones. Las condiciones de vida de los países que los acogieron no son buenas Mejor. Mitad inmigrantes No pueden permitirse tres comidas al día, no tienen acceso a soluciones habitacionales adecuadas y deben recurrir a formularios prostitución Residencia en mendicidad Por supervivencia. Los salarios que reciben, cuando pueden encontrar trabajo, son muy bajos y los niños tienen dificultades para integrarse en los sistemas escolares locales, lo que provoca que abandonen sus estudios.

La crisis humanitaria, como él la denominóComité Internacional de Rescate, debido al colapso económico que comenzó en 2014 y se agravó en los años posteriores. El sistema de salud del país ha dejado de funcionar como una hiperinflación, junto con una escasez de artículos de primera necesidad como Aguacomida y Gas, provocó disturbios y disturbios. La pandemia ha empeorado el panorama público y ha impedido que suceda Crecimiento económico necesarios para corregir la situación.

Las ONG son necesarias porque yo servicios sociales basicos colapsado laura mendozareunión de voluntarios La política exteriorSeñaló que “mucha gente solo puede salir adelante gracias a las ONG”. los venezolanos Se enfrentan a muchas dificultades, incluidas dificultades persistentes negro Fuera de y la reducción del caudal de agua, que afecta en gran medida a las regiones más pobres. Las ONG, como explica la nutricionista Susanna Ravalli, “reducen la avería de los servicios públicos, brindan protección social y generan información”. “Esta no es una emergencia que se pueda comparar con un terremoto”, explica Rafali, “porque avanza lentamente y genera fatiga porque no está claro cuándo terminará esta crisis”.

los Venezuelaque hasta hace poco era una de las economías más prósperas del mundoAmerica latina Gracias a la reserva más grande del mundo de petróleoSe derrumbó debido a una serie de factores, entre ellos la «dependencia excesiva del petróleo». para explicarlo jo marie burtProfesor de Ciencias Políticas en la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, entrevistado por Al Bawaba Fechasobre la base de los cuales «precios bajos» crudoEl gasto social masivo de los gobiernos Chávez Y el maduro, los Sanciones estadounidenses La mala gestión de la economía, junto con la corrupción, contribuyeron al colapso”. crisis Venezuela empeoró debido a Sanciones estadounidenses Contra la industria petrolera y minera y Banco Centralque no tiene acceso a la moneda requerida para las transacciones internacionales.

de acuerdo a Casa de la libertadque monitorea el respeto a los derechos civiles y políticos en el mundo en un informe anual Venezuela Es uno de los países más represivos del mundo. La oposición boicoteó las elecciones de 2021 porque las consideró no libres. los Partido Socialista Unido de Venezuelade la que el presidente es miembro Nicolás Maduroobtuvo el 91 por ciento de los escaños mientras que Maduro Reelegido en 2018 tras consultas simuladas. El sistema electoral está sujeto a la manipulación política progubernamental, la libertad de prensa está gravemente amenazada así como la libertad de organizar manifestaciones y las ONG y las ONG. sindicatos silencioso. Las redes sociales son monitoreadas por el gobierno y cualquier persona que exprese opiniones contrarias al poder ejecutivo puede ser perseguida.

allá Porcelana y el Rusia Han construido una fuerte alianza a lo largo de los años. Venezuela Sobre la base de una estrecha cooperación en los campos de la energía, la industria, la salud, las finanzas, el comercio y, sobre todo, los campos militares. Es una asociación nacida inmediatamente después del surgimiento de Hugo Chavez A la presidencia en 2000 y evolución hasta ahora. allá RusiaComo he mencionado antes Diálogo de las Américasvendido a Venezuela Equipo militar, como aviones de combate, helicópteros y tanques, con un valor de más de $ 11 mil millones en los últimos 20 años, y dos bombarderos con capacidad nuclear se han estacionado en el sitio. allá Porcelana Vender menos armas a Venezuela subordinar Rusiacon un valor total de $ 650 millones, pero participó en la formación de liderazgo militar y equipos específicos de cada país con cursos de formación avanzados. Beijing Ampliación de los proyectos de infraestructura de las Nuevas Rutas de la Seda al subcontinente latinoamericano y Venezuela En varias ocasiones ha expresado su intención de formar parte de ella. allá Porcelana y el Rusia Están especialmente interesados ​​en la defensa. Maduro Porque están interesados ​​en las ricas reservas de materias primas, como el gas, de Venezuela La posibilidad de obtener el derecho a investigar y explotar nuevas áreas potenciales. También hay un motivo geopolítico claro: evitar que el continente sudamericano caiga profundamente bajo la influencia Estados Unidos.