Agente azul advierte al Napoli

Programa de radio «Si Infla la Red» Cr. RadioIntervenido Alejandro Moggi – Agente de una empresa. Alejandro Zanoli – Sobre varios temas. Esto es lo que se ha destacado:

Simeone?

«En temporadas pasadas siempre ha tenido un buen desempeño excepto quizás en un período limitado en Cagliari. Podríamos habernos hecho una pregunta similar hace años sobre Luca Toni que no era tan joven. Como he dicho en otras ocasiones, Kvaratskhelia trató de presentar en Italia ya hace dos años Napoli este año ha sido bueno con él y Giovanni, asegurando que hoy hay dos jugadores que objetivamente marcan la diferencia. No olvidemos que las copas también se ganan con jugadores que son considerados suplentes».

¿Si Simeone vale más ahora?

«Sin duda. Los delanteros tienen este vaivén en su índice bursátil basado en los goles. Si continúa como esperamos, será una gran cosa que Verona también haya hecho este año. En este momento, hay condiciones que pueden considerarse un proceso importante». .”

¿Si el Napoli puede llegar muy lejos en la Champions League?

«Mientras tanto, debería estar contento con este resultado en este grupo, entonces todo se vuelve más selectivo y más exigente, todo debe revisarse».

«Patrimonio Zanuli de Nápoles»: escucha MUJI

Durante su intervención, Alessandro Moggi también hizo algunas declaraciones respecto a Zanoli, quien se incorporó recientemente a su equipo. A continuación, lo que se ha destacado:

«Nápoles nos ha visto durante mucho tiempo. Creo que es un legado con el que se puede contar, proteger también y sobre todo para el Nápoles, y espero que tenga el espacio que necesita para expresarse. Los títulos se ganan con el banquillo largo”.

Luego agregó:Napoli lo ha hecho muy bien, y si es así, les daré el Oscar Dell Mercado 2022. Reemplazaron a los levantadores de pesas en el vestuario. El técnico es uno de los mejores jugadores del Napoli y sabe muy bien que no hay excusas para al menos llegar al fondo de la competición nacional».