Viaje del año por Carlo Messina, CEO de Intesa San Paolo – Targatocn.it

Ganador …: Territorio. Así es, el verdadero protagonista principal de la mano. «trufa general» En la Feria Internacional de la Trufa Blanca de Alba se encuentra el territorio. Una palabra que se convirtió en un concepto real durante esta tarde (sábado 20 de noviembre) que vio Carlo Messina, entre los mejores banqueros internacionales y simpatizantes de la unión entre Intesa San Paolo (que ocupa el cargo de CEO) y UBI Banca, para recibir una excelente muestra de trufa blanca, como testimonio del agradecimiento del Ayuntamiento de Alba por lo que ha hecho por el territorio.

Estos dos bancos son bien conocidos por personas y familias, que siempre han considerado a la región como la base sobre la que descansa la rentabilidad mutua.

Y la trufa 2021, producto de excelencia que se originó en la tierra, arraigada en la comarca de Alba, es su símbolo, el eslabón de la cadena que une la economía real con la tradición de la obesidad, de la acción y esa confianza en las instituciones. que siempre han caracterizado a la comarca de Lange y Ruero.

Los saludos corporativos han trazado el esquema, comenzando con Director de la exposición Stefano Mosca quien dijo: “Las trufas de este año son una tradición importante para la feria, una fecha que confirma la excelencia de Lange y Roero. Y se lo entregamos a Carlo Messina, una persona de confianza que sabe lo que significa fortalecer un área ”.

Pensamiento confirmado Carlo Po, alcalde de Alba: «Honrar a las personas que hacen cosas importantes es una forma de agradecerles», dice el alcalde. Desde 1939 lo hemos dado con pasión y respeto. Hoy se lo damos a uno de los más grandes banqueros italianos del mundo, y me complace hacerlo en Alba, en la Fundación Ferrero fundada en 1983, de Antes de una familia que prefería el trabajo a la apariencia. El trabajo, la creatividad y la donación siempre han sido el lema de Ferrero, y creo que Carlo Messina lo encarna a la perfección en beneficio de las diferentes regiones en las que Intesa San Paolo está presente «.

Presencia en Lange y Roero espera proyectos verdes, señala Liliana Alina, jefa de la exposición: «La característica más importante de la exposición es la entrega de» Trufas del año «. Nos complace colaborar con Intesa San Paolo. Esperamos un futuro cercano para proteger las trufas juntos gracias al proceso de financiación coronaria para invertir en los campos de trufas naturales. El tema de la exposición de 2021 es “Estamos conectados con la naturaleza”, y a partir de ahí queremos hacer del territorio el destino número uno en Italia para el enoturismo y la gastronomía sostenible ».



La colaboración conduce a la unión, dice Alberto Sirio, presidente de la Región de Piamonte: “Para nosotros, la Fundación Ferrero es un lugar impresionante. Es la segunda vez que hacemos la fiesta aquí, después de la fiesta dedicada al nuevo Fiat 500 y la entrega de trufas a Sergio Marchionne.

La trufa es para nosotros sinónimo de jardinería, una forma de vida que, si bien seria y centrada en hacer por el bien del territorio, ha llevado a lo largo de los años a una apertura hacia el exterior, hacia nuevos gremios, en beneficio del propio territorio. De esta manera lo dimos a conocer cada vez más, y lo seguimos haciendo. Carlo Messina es quien dio lugar a un vínculo importante entre dos grandes bancos que siempre habían creído en las tierras de Italia. La trufa es un signo de agradecimiento, distinción y respeto a quienes siempre han ayudado a Piamonte. Un ejemplo sobre todo: los fondos obtenidos en pocas horas para el hospital temporal de Valentino durante el primer cierre, gracias a la sinergia y sensibilidad de Carlo Messina e Intesa San Paolo ».

Y en el dialogo entre Maurizio Molinari, editor de La RepubblicaY, Carlo Messina, la esencia de la relación con el territorio se convirtió en protagonista en la pintura del autor que apareció en la noche. Aquí tienes preguntas y respuestas.

¿Cómo ve la situación de la recuperación de Italia en este período?

Carlo Messina dice: “El reinicio que tuvo lugar en los últimos meses conducirá a un crecimiento más continuo en 2023, gracias al aumento de las inversiones y el poder adquisitivo de los italianos, con un consiguiente aumento del PIB y una disminución de la deuda pública, para llevarlo dentro del rango de desigualdad Aceptable Recordamos que el Banco Central Europeo y los inversores internacionales están financiando nuestra deuda pública de 750.000 millones de euros cada uno.

En los últimos meses, los italianos miran positivamente al futuro, pero estamos atravesando un período delicado, cuando el PNRR debe ser bien explotado con proyectos de factibilidad objetiva, de lo contrario no llegarán los fondos.

El crecimiento es necesario para que el PIB supere el 1,5, para reabsorber parte de la pobreza y reducir la deuda pública, que tiene que ser sostenible.

Nuestro grupo bancario se preocupa por las regiones: solo piense que administramos 1 billón 350 mil millones de euros, la mayoría de los cuales tienen fuertes raíces en diferentes regiones de Italia, desde individuos hasta empresas ”.

¿Qué nos puedes contar del aumento de materias primas que tanto nos asusta?

El CEO de Intesa San Paolo dice: «Los elementos reales de la inflación están ahí, pero no desde una perspectiva estructural. En 2022, volveremos a los niveles generales. Por ejemplo, el Banco Central Europeo no subirá los tipos de interés, al menos hasta 2023». No debemos. Estamos frenando los proyectos de inversión porque este aumento de la inflación en Europa no es una amenaza fuerte, pero debemos tener cuidado y pensar en la cooperación con otros países ”.

¿Cuál es la receta para las regiones?

“Intesa y UBI juntos forman un banco fuerte para Europa y para regiones en las que el factor principal es la confianza de las familias. Es responsabilidad social devolver una parte del valor de las ganancias del accionista en beneficio del territorio. Ésta es la única forma de crear una reputación mutua. Dependemos en gran medida de los recursos humanos a nivel interno con nuestros empleados y clientes. Confianza mutua: creo que esta es la receta correcta «.

¿Cuál es el valor económico de la vacuna?

“La vacuna es necesaria para volver a la economía real de forma permanente. Necesitamos gastar y no dejar la capital como está. Si el dinero no circula, la pobreza aumenta y el PIB disminuye. Hoy tenemos una línea de pobreza alarmante. Es inaceptable pensar que en Italia hay 5 millones de personas que luchan por ganarse la vida. Todos debemos hacer nuestra parte. Y la vacunación significa no solo derrotar a Covid19, sino también hacer que la economía global sea más resistente, para volver a tiempos mejores «.

Capítulo de sostenibilidad. ¿Qué opinas del post-Glasgow?

«Creo que a pesar de las dificultades políticas de entendimiento entre países del mundo, se ha entendido que la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad operativa y de gestión. Debemos estar preparados para acompañar los distintos pasos hacia el verde con financiación. Estamos preparados, como Italia , para donar 400 mil millones de euros, de los cuales 70 mil millones son para la transformación ambiental ».