Elimina Dancing with the Stars / Salvo Rego

Aquí viene el veredicto final para el sexto episodio de Bailando con las estrellas 2021 NS Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale Son los concursantes oficialmente descalificados esta noche. en un 52% La audiencia salvó a Elvis Rigo por segunda vez consecutiva. Por lo tanto, la aventura de la corista del espectáculo de Millie Carlucci termina aquí, si el regreso lo permite. Sentencia, que ve que Elvis Rigo y Velvor van adelante contra Bianca Gascoigne, que no convence del todo a los jurados. «Si tenemos que dar un discurso, Bianca es otra clase», dice Zazzaroni. Smith se mantiene más neutral pero confuso: «Vivo para la competición y hay que llegar primero y no …». (Agg. Jacopo D’Antuono)

Bianca Gascoigne Simone de Pasquale Listo para la magia del escenario Bailando con las estrellas 2021 Después de ustedn pista que ha ido creciendo hasta ahora. Sin embargo, no faltaron las dificultades para la niña que, aunque «mantecosa», ciertamente no era gorda, pero tenía un deformidad corporal Se siente fea e incómoda con su cuerpo. Quién hubiera pensado que Bianca es hermosa, rubia, de ojos azules y tiene curvas en el lugar correcto y, sin embargo, no se ama a sí misma. De hecho, había declarado en episodios anteriores que no tenía una buena relación con su cuerpo, y si el jurado le decía que era sexy se reiría. Cuando Simone Di Pasquale le pide que sea sensual en un baile, tiene que fingir que lo es, porque no cree que lo sea, y los saludos del jurado son inútiles. Incluso si cien personas al día le decían que era hermosa, que estaba bien, se sentiría fea, sin importar lo que otras personas dijeran de ella, lo que importaba era cómo se sentía dentro de su cuerpo. Ha consultado a muchos médicos para solucionar su problema que es principalmente psicológico, pero todos los intentos son infructuosos y no sabe si en el futuro podrá recuperarse de esta enfermedad. La concursante espera apreciar más su cuerpo el día que se convierta en madre, por lo que estará aún más orgullosa de su cuerpo, porque pudo dar a luz a una criatura maravillosa.

Enfermedad de Bianca También puso a Simón en problemas quien trató de tranquilizarla diciéndole que solo ve una imagen distorsionada de su propio cuerpo, porque lo que otras personas realmente ven es una chica hermosa, amable e ingeniosa. Aunque se considera gorda, en realidad no lo es. «¿Dónde te ves gordo?» Simone preguntó y Bianca comenzó a tocar cualquier parte de su cuerpo. «¿Tú eres feo?» Sigue presionando al bailarín: ¿Pero dónde? Todos aquí dicen que eres hermosa, linda y sexy. ¿Entendido? ”. Actualmente, a Bianca le gustaría tener una varita mágica para cambiar las cosas y no sentirse más incómoda. Internamente, se valora a sí mismo como persona, tiene una personalidad divertida y se comunica bien con los demás, pero con su apariencia exterior. siempre hay una lucha, aunque se convierta en piel y hueso, siempre encontrará algo que no quiere. Sé bueno. Su confesión despertó muchos seguidores y le llovieron palabras de apoyo. Hay quienes la consuelan compartiendo sus propios problemas y los que desean que se recupere pronto.Bianca poco a poco se gana el corazón de la gente, gracias Su risa y su voz de macarrones italianos.

Bianca Gascoigne y Simone de Pasquale, tango sensual

en un episodio «Bailando con las estrellasEmitido el sábado 13 de noviembre, Bianca Gasconi Tuvo que enfrentarse al «escenario especial» mientras bailaba un charles con un paraguas en la mano Simone de Pasquale. El jurado consideró su mejor actuación para ganar un bono de 30 puntos. Pese a ello, introdujo un tango sensual en la pista. La actuación fue un gran éxito y el jurado dio buenas calificaciones. A medida que pasan las semanas, Bianca gana más confianza en sí misma, el idioma sigue siendo su preocupación, pero por lo demás está dando grandes pasos. Desafortunadamente, una niña no siempre puede apreciar su trabajo, cada vez que un jurado le dice que es sensible, levanta la nariz y desafortunadamente no se siente así probablemente porque no tiene una buena relación con su cuerpo.

Los dos llegaron al episodio 5 y el tango era obligatorioLuego de los bailes de los episodios anteriores donde Bianca demostró que puede mover muy bien las piernas, con la sensualidad de este último baile confirmó que es muy femenina. Marioto la elogió porque dada su personalidad era fácil caer en el cliché, en cambio el tango era fluido y limpio. En el Episodio VI, los espectadores esperan algo abrumador. Simone creó la coreografía clásica, dando importancia a los pasos de baile más que al factor paisaje. La actuación de la pareja es mínima, y ​​Bianca tiene la capacidad de hacer algo diferente, lo demostró bailando en solitario Charleston en el «Teatro Privado», realizó un acto de baile que sorprendió al propio Simon. Entonces, ¿por qué no atreverse con algo más hermoso y desafiante?

