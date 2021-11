Venezuela: Elecciones, Maduro y enemigos se enfrentan nuevamente – América Latina

(ANSA) – Caracas, 20 de noviembre – Tania D’Amelio de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela (JNE) anuncia que «el 99% de los escaños están fijados para las elecciones regionales y municipales de mañana».



En una conferencia organizada por la televisión estatal Vtv, D’Amelio destacó el esfuerzo institucional para establecer 30.000 asientos en 14.000 colegios electorales en todo el país, que estarán abiertos desde las 6 a.m. (11 a.m. a 4 p.m.).



A pesar de la naturaleza administrativa electa de 23 gobernadores, 335 alcaldes y 2.724 concejales regionales y municipales, el nombramiento electoral es de suma importancia para la decisión de la oposición de asistir a la Mesa de la Unión Democrática (MUD) cuatro años después. En referéndum organizado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Esto es posible debido a una debilidad particular en la estrategia del líder opositor Juan Quito para derrocar la «dictadura» de Maduro y al aliento de otro líder opositor, Henrique Gabrielles, quien pidió al pueblo venezolano que votara en su lugar. El punto de partida para intentar tomar el poder del movimiento Savista.



Cientos de observadores internacionales estarán en el campo mañana para verificar la exactitud y transparencia de las elecciones, especialmente los observadores de la UE que regresan a Venezuela después de 14 años. (Resolver).