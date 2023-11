Venezuela: La oposición está unida y el gobierno se estanca – Seta Nova

La Corte Suprema de Venezuela ha suspendido los resultados de las primarias dirigidas por la oposición en las que María Corina Machado surgió como la candidata preferida para las elecciones presidenciales de 2024. Gracias a una estrategia de referéndum regional consultivo, el régimen de Chávez puede posponerlas indefinidamente..

María Corina Machado (Foto AP/Ariana Cubios)

Diosdado Cabello lo ha dicho reiteradamente: «Las primarias no se realizarán». Pero sucedieron. La oposición surgió fuerte y unida después de años de división. Más de 2,4 millones de votantes desafiaron la intimidación y el propio sistema, no sólo acudiendo a votar, sino eligiendo a un candidato prohibido hasta 2030 mediante referéndum.

María Corina Machado fue elegida el 22 de octubre como candidata única de una amplia gama de partidos antichavistas con el 92,35% de los votos. Desde hace meses, las encuestas la muestran como la favorita en un potencial duelo con el presidente Nicolás Maduro.

Pero el Tribunal Supremo entró en escena y, tras las denuncias de fraude presentadas por un candidato derrotado «infiltrado» por el gobierno, suspendió todos los efectos de las primarias.

«Aquí, la gente que da legitimidad es la gente.«, dice Machado, convencido de que la gobernanza que se organizó en las elecciones a pesar de la intimidación y la propaganda contradictoria había conmocionado al sistema. Lo que le ganó fue la alta participación, posible gracias a miles de voluntarios repartidos por todo el país y en el extranjero, con pocos medios. (se viralizó una foto de una mesa de planchar utilizada como mesa en un colegio electoral), y del recuento general de votos. No es apropiado que el régimen frustre el reciente acuerdo de hoja de ruta electoral que firmó con la oposición.Patrocinado por Noruega y Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a volver a imponer sanciones suspendidas si el gobierno violaba el acuerdo.

Mientras los analistas formulaban sus hipótesis sobre las estrategias del gobierno y la oposición, al día siguiente de las primarias presidenciales Autoridad electoral Emitido el texto de las cinco preguntas para el referéndum consultivo sobre el reclamoEsequibo, el territorio actualmente en Guyana (antes británica) y reclamado por Venezuela.

«No hay venezolano que no esté convencido de que los esquimales nos pertenecen. Entonces el resultado es claro, pero ese no es el objetivo», afirma Gabriel Pineda, representante del Movimiento Político por la Unidad de Venezuela. Para Pineda, la realización de esta consulta popular no sólo pretende distraer la atención del proceso electoral presidencial. «Una victoria abrumadora del ‘Sí’ podría llevar al gobierno a demostrar que el clima de conflicto con Guyana justifica una situación excepcional y, por tanto, suspender las elecciones indefinidamente».

El caso Guyana Esquipa es una afirmación antigua: Para Caracas se aplica la Convención de Ginebra de 1966, firmada en vísperas de la independencia de Guyana, en la que el Reino Unido reconoció la soberanía venezolana sobre el Esequibo. Sin embargo, la región escasamente poblada es rica en petróleo, gas, minerales y madera, y representa alrededor de dos tercios del territorio de Guyana, lo que hace que el transporte en general sea poco práctico.

Pero el tema es muy complejo, pero se ha convertido ahora, sobre todo, en una oportunidad que puede aprovechar el chavismo, que ha perdido gran parte de su base social y electoral y que quiere beneficiarse de la situación internacional. El acercamiento del régimen venezolano a Estados Unidos probablemente esté relacionado con las crecientes dificultades de Estados Unidos con el suministro de energía, debido a las guerras en Ucrania y Gaza..

Pineda considera que “Venezuela es el único miembro de la OPEP que tiene una importante capacidad de ventas hacia Estados Unidos”. El gobierno de Maduro, que sufre una grave crisis de liquidez, siempre ha atribuido todas las desgracias de la economía nacional a las sanciones estadounidenses.

En el plano político interno, María Corina Machado ignora la posibilidad de renunciar porque está prohibido. “Respetamos el acuerdo de que el ganador de las primarias pueda registrarse para postularse”, dijo en una entrevista. Su estrategia es garantizar que el gobierno no pueda negar pruebas de práctica democrática a más de dos millones de votantes. Y respetar la obligación de aprobar las nominaciones de “todos los candidatos y partidos políticos”.

Estos y otros trucos no son ajenos al chavismo. Baste recordar la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebró en 2017 y se disolvió en 2020 sin elaborar ningún proyecto de constitución, poco después de las disputadas elecciones que devolvieron el orden al Parlamento. En la última sesión de la Asamblea Constituyente Maduro se había felicitado por haber logrado el «objetivo principal… la paz de la república».“Seguridad interna, unidad nacional y estabilidad del país”.

En esta batalla institucional, la oposición tiene la mayoría de la opinión pública de su lado y la popularidad de Machado supera con creces la de Maduro, pero tiene el poder político y los recursos estatales en sus manos.

