Desacuerdos con Netanyahu y descaro de Erdogan. Así, la diplomacia estadounidense se encuentra sin armas.

Nueva York – El presidente turco Erdogan se negó a reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, debido a su enojo por el apoyo de Washington a Israel. Reunión del secretario de Estado Biden con el jefe de la Autoridad Palestina en Cisjordania, que dura menos de una hora: un diálogo amenazado por la oposición sobre la cuestión principal del alto el fuego. Se reunirá a finales del lunes con el presidente de Estados Unidos, único aliado estratégico de Israel. El rotundo «no» de Netanyahu a la petición no es un alto el fuego, sino una tregua humanitaria temporal en Gaza. Aunque el Pentágono insta a utilizar armas menos destructivas y más selectivas en los corredores subterráneos de Hamás, siguen cayendo novecientos kilogramos de bombas, las más potentes del arsenal convencional de Israel, y que nunca estuvieron destinadas a ser utilizadas en guerras urbanas.

La ofensiva diplomática estadounidense parece haber fracasado: La superpotencia no puede obtener una corrección de rumbo del país al que apoya con alrededor de 4 mil millones de dólares en suministros militares al año y sufre la humillación del líder de un país socio de la OTAN.

En un mundo cada vez más multipolar, con nuevas potencias regionales sin escrúpulos (Turquía, que es miembro de la OTAN pero no impone sanciones a Rusia, habla con Putin pero suministra a Ucrania drones para utilizarlos contra Moscú basados ​​en tecnologías obtenidas de… Israel , que ahora es un enemigo jurado) o listo. Si se utilizan entidades no estatales (Irán, que utiliza a Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y, en parte, también a Hamás) para lanzar ataques “por poderes”, a Estados Unidos le resultará cada vez más difícil mantener el equilibrio del sistema internacional. Es un sistema que sobrevivió al colapso del imperio soviético, pero que ahora ha sido gravemente dañado por dos factores.: El cambio gradual del equilibrio hacia Asia y el Sur Global y la incapacidad de Occidente para apreciar la importancia del papel global, que no se limita sólo a la economía, sino también a la estabilidad vinculada al respeto de los derechos humanos. Derechos y valores democráticos. Hemos intentado introducirlos (con poco éxito) en las sociedades tribales, mientras que hoy, también gracias a las tecnologías digitales, avanzamos hacia el tribalismo de las sociedades democráticas.