Sí a la vacunación obligatoria, de lo contrario la epidemia nunca terminará

“¿A qué nos referimos con compromiso? ¿Llevar a la gente con la fuerza pública a vacunarse? El compromiso de once vacunas lo hizo el ministro Lorenzin en 2017 y no tengo conocimiento de que todos los padres vacunen a sus hijos. El cien por ciento no está en un campaña, porque siempre hay alguien que se opone a ella con un motivo. rebelión o miedo «. Para decir esto, en una entrevista con La Repubblica, el presidente de Véneto, Luca Zaia, cree que se necesita «más información institucional contra las noticias falsas». «No me gusta No Vax – afirma -. Su libertad termina cuando ponen en peligro la salud de los demás. Los cuadrados llenos de gente sin máscaras son comerciales negativos».