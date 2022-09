Venezuela. El país está de rodillas, pero Londres no quiere que le devuelvan su oro

por C. Alessandro Mauceri –

Venezuela es uno de los países más asombrosos. Por un lado, la economía del país está devastada, el índice de pobreza es asombroso, la economía amenaza con colapsar y los problemas sociales son graves, mientras que por otro lado tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. definitivamente. Una fortuna que permitió que otros países asumieran un papel clave a nivel mundial (piensen en muchos países árabes), pero no fue suficiente para Venezuela. La población venezolana ha estado viviendo en la pobreza durante años y las asombrosas tasas de inflación están empeorando la situación cada día. Hace apenas unos años hubo un intento de golpe de Estado en el país.

Por ello, en 2018 el gobierno de Venezuela solicitó oficialmente al Reino Unido depositar sus reservas de oro en bóvedas, más de 32 toneladas de oro con un valor de más de mil millones de dólares. Pero el gobierno británico se negó a devolver el oro a Venezuela, y en 2019 el gobierno de Maduro hizo una nueva solicitud. Esto también fue negado, y desde entonces ha seguido emitiendo juicios.

Hasta hace unas semanas, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales rechazó rotundamente la solicitud de Venezuela, afirmando que no es del presidente sino del pueblo venezolano, y del Reino Unido, Maduro no será presidente de Venezuela.

En el año 201, Venezuela fue blanco de lo que muchos vieron como un intento de golpe de estado provocado por algunos países extranjeros interesados ​​en controlar los recursos petroleros de Venezuela. Gracias al apoyo de estos países, Juan Guaidó fue elegido Presidente de la Asamblea Nacional, pero el Parlamento venezolano lo derrocó por la Corte Suprema de Justicia.

El intento fracasó y el presidente Maduro se reafirmó gracias al apoyo tanto de la Asamblea Nacional Constituyente como de la Corte Suprema. Sin embargo, durante una manifestación contra el poder ejecutivo de Maduro, Guaidó juró su cargo declarándose presidente interino de Venezuela, con base en el artículo 233 de la constitución.

Pocos países han reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, incluidos Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, Colombia, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Guatemala, Costa Rica y el Reino Unido. Todos los demás países, incluidos Rusia, China, México, Cuba, Bolivia, Uruguay, Turquía, Nicaragua y El Salvador, han reconocido a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Pero algunos están a condición de que se organicen nuevas elecciones en el corto plazo.

El 28 de marzo de 2019, el gobierno de Maduro abolió el cargo de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, incapacitándolo por 15 años para ejercer cualquier cargo público. Una decisión que Guaidó nunca reconoció por considerarla ilegítima e inconstitucional.

Ahora el Reino Unido se ha negado a devolver su oro a Venezuela en base a esta decisión, y la jueza Sara Cockrell ha declarado que las decisiones de la Corte Suprema de Venezuela no tienen efecto en la legislación británica porque es un órgano integrado por jueces leales a Maduro. Para Guaidó, la decisión del Reino Unido de evitar que la dictadura de Maduro se apodere del oro venezolano “representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de oro de Venezuela, en beneficio del pueblo venezolano y su futuro”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, opina lo contrario: Gran Bretaña “quiere imponer su propia visión del mundo”, perjudica al pueblo venezolano y favorece a la “banda de criminales” liderada por Guaidó. “Es una decisión que afecta el patrimonio de los venezolanos”.

Rodríguez subrayó que la corte británica utilizó criterios que no son parte de la revisión judicial y responden a los intereses de la ultraderecha venezolana. Se anunció que el Banco Central de Venezuela apelará el fallo. “La decisión de hoy es una decisión inusual de un tribunal británico que está sujeto, sujeto y amordazado por las decisiones de la Corona británica, decisiones que no corresponden a ningún escrutinio judicial”, dijo Rodríguez. Además, aseguró que el gobierno encabezado por el presidente Maduro seguirá defendiendo el patrimonio venezolano. «El BCV ha localizado su ubicación y utilizará todas las vías legales correspondientes. El presidente Nicolás Maduro tiene pruebas contundentes que se presentarán en los próximos días», dijo Rodríguez. Por lo tanto, se pidió al gobierno británico que corrija esta «farsa» presentada por el exdiputado Juan Guaidó como «jefe de Estado», y que no continúe haciéndolo. ¡No lo es y nunca lo será! El Vicepresidente venezolano señaló que el pueblo venezolano lo sabe y no cuenta con su apoyo.

Rodríguez también destacó que esta forma de actuar es incompatible con el derecho internacional y el sistema internacional de inversiones. Por ello, el BCV recurrirá a todos los organismos internacionales en contra de “esta terrible, catastrófica, extraordinaria y arriesgada decisión”. El temor es que los bancos centrales de otros países actúen de manera similar.

Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue deteriorándose: más del 94% de la población vive en la pobreza, y en apenas ocho años, el ingreso nacional ha pasado de 90 mil millones de dólares a unos 5 años. Es una situación que el gobierno legítimo quisiera enfrentar (al menos en parte) con el uso de las reservas de oro. Recursos que la corte de un país de ultramar que acaba de perder a su líder se niega a devolver a sus legítimos propietarios.