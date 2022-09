Rusia y Ucrania: noticias de guerra hoy, 4 de septiembre

Es el día 193 de la guerra. Los funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica (Aiea) todavía se encuentran en el sitio de la planta de Zaporizhzhya, donde advirtieron que «la planta de energía no está conectada a la red eléctrica», pero que «la instalación continúa suministrando electricidad a través de una línea de respaldo». El Ministerio de Defensa ruso habla de «un nuevo intento de ataque de las fuerzas ucranianas contra la central nuclear de Zaporizhzhya» frustrado por las fuerzas de Moscú. Según una nota emitida por el Kremlin, las víctimas son «casi 50». Mientras tanto, después de abandonar el curso de las negociaciones directas de alto el fuego, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después del grano, lanzó los medios para intercambiar prisioneros entre Rusia y Ucrania. Otra advertencia proviene del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky: «Rusia se está preparando este invierno para un ataque energético decisivo contra todos los europeos». En su mensaje vespertino habitual, el comandante agregó: “El bombeo de gas a través de Nord Stream es completamente intermitente. ¿Por qué hacen esto? Rusia quiere destruir la vida normal de todos los europeos, en todos los países de nuestro continente. Quiere debilitar e intimidar a toda Europa, a todos los países».

Mientras tanto, 70.000 personas en Praga participaron en una marcha de protesta contra la OTAN y las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania. Los manifestantes exigieron la dimisión del gobierno conservador checo, acusándolo de sumisión a la Unión Europea y de neutralidad en la guerra, ya que el Ejecutivo de Praga adoptó una clara posición de apoyo político y militar en Kyiv.

reportaje – Zaporizhzhya, la pesadilla de la presa: «Si la central se derrumba, está en peligro»

la entrevista – Exasesor de Gorbachov: Putin avergüenza su muerte

intervención – Mattarella: Liberación de la dependencia de Rusia

la historia – tenis guerra fria

Cómo donar – Espejo de la Fundación Times

Actualizaciones hora a hora

06.30 – Agencia rusa TASS: El motor Zaporizhia fue alcanzado «por las fuerzas de Kyiv»

Una de las unidades de energía de la planta de energía nuclear Zaporizhzhya fue alcanzada por un proyectil de artillería durante el bombardeo de la instalación por parte del ejército ucraniano recientemente, según las autoridades de Energodar, citando a la agencia de noticias rusa TASS. El jefe de la administración civil militar local, Alexander Volga, dice que «uno de los disparos perforó un motor actualmente inoperativo». La fuente no especificó la fecha del accidente.

23.51 – Estados Unidos se opone a la suspensión del acuerdo de visado de la UE para los rusos

John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., dijo en una entrevista con Dozhd TV que Estados Unidos no apoya la intención de la UE de fortalecer el régimen de visas con Rusia. No creemos que responsabilizar a todos los rusos sea una medida fructífera. «Creemos que esto no debería convertirse en una guerra con todo el pueblo ruso», dijo Kirby.

23.35 – Zelensky elogia a Johnson en sus últimos días en el cargo

El presidente ucraniano elogió a un «verdadero amigo» y aliado, Boris Johnson, en sus últimos días como primer ministro del Reino Unido. Zelensky escribió un artículo sobre correo el domingo y hablar con Tiempo de domingo De su agradecimiento al primer ministro británico saliente. El líder ucraniano luego expresó su esperanza de tener «relaciones cercanas» con el sucesor de Johnson.

23.22 – Marcha de protesta en Praga contra las sanciones de la OTAN y Moscú

Unas 70.000 personas (datos policiales) pidieron a Praga la dimisión del gobierno conservador checo, acusándolo de sometimiento a la Unión Europea, y protestando contra la OTAN y las sanciones impuestas por Rusia por su invasión a Ucrania. Los manifestantes, convocados por partidos de oposición y otras organizaciones, pidieron neutralidad en la guerra de Ucrania, ya que el Ejecutivo de Praga adoptó una posición clara de apoyo político y militar en Kyiv.

– noticias del 3 de septiembre