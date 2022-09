Menos yogur en tarros, te explicamos por qué

El yogur está sujeto a cambios: el cambio se trata de los frascos, lo que sucede: un cambio inesperado.

los contracción Afecta a muchos alimentos incluyendo Yogur. Este es el fenómeno de que los productos se presentan en paquetes pequeños -y por lo tanto como cantidad en el interior- pero de El precio se mantiene sin cambios cuando eran mayores.

Un problema crítico que afecta a muchos alimentos en los estantes de los supermercados, incluido el amado yogur, que es inevitable en los refrigeradores de millones de italianos.

Amado por un desayuno nutritivo o una deliciosa merienda, también es el protagonista abrumador de pasteles y dulces: por lo tanto, al estar entre los alimentos más comprados, el fenómeno que afecta tractor Los consumidores preocupados.

práctica generalizadapor lo general no se detecta inmediatamente porque la disminución de volumen no es fácil de identificar.

Menos yogur en frascos: qué está pasando

Si el yogur está sujeto a diferencias en términos de su empaque, esto es cierto para algunas marcas, especialmente porque algunos consumidores lo han encontrado en él. Griego – Hay dioses Precauciones para asegurarse de esta importancia.

no lo toques contracción Es importante en primer lugar Lea las etiquetas cuidadosamente Para controlar la relación de precio y cantidad. Al ser un fenómeno dictado por los aumentos de precios, es importante hacerlo Estudio de gastos imputados (También preferido productos a granel) Y no vayas a ciegas al supermercado, comprando las primeras cosas que caigan en la gama.

Este proceso, de hecho, no es completamente transparente y aprovecha el hecho de que los consumidores están acostumbrados a comprar un producto en particular sin mirar su volumen y precio cada vez. Por este motivo, si no realiza un archivo gasto consciente Te arriesgas a que te golpeen sin siquiera darte cuenta.

Esta plaga también afecta a productos como la pasta, los cereales y las legumbres: en los últimos años -sobre todo tras el estallido de la guerra y la inflación vertiginosa- se ha extendido como la pólvora.