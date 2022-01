VARIANT OMICRON, CÓMO SABER QUE TE INTERESA, EL EXPERTO HABLA «ILMETEO.it

COVID: OMICRON VARIANT CÓMO SABER QUE ESTÁ INYECTADO, HABLA EL EXPERTO

OMICRON VARIANT CÓMO SABER QUE ESTÁ INTERESADOalternativa Omicron paraliza Italia Con miles de positivos (especialmente entre vacunadores) y millones de personas en aislamiento porque han estado en contacto con alguien con COVID. Pero esta es una nueva alternativa ¿Esto es peligroso? Hable al respecto Giuseppe RimusiDirector del Instituto de Investigación de Drogas del periódico Corriere della Sera.

El experto explicó básicamente ¿Cómo puede saber si tiene un omicron?: Estudiando de una universidad Hong Kong Muestra que aunque Omicron se reproduce más rápido en las vías respiratorias que en Delta, Esto no sucede en los pulmones que generalmente se conservan.. Los científicos han realizado pruebas en cultivos celulares en el sistema respiratorio humano. Es la primera confirmación científica de lo observado en Sudáfrica, Dónde se identificó por primera vez la variante y comenzó a extenderse. Los síntomas descritos parecen leves: Dolor de garganta, congestión nasal, tos seca y dolores musculares.. ¿Qué tengo que hacer? Límpiese y aísle de inmediato y llame a su médico. La pérdida del gusto y el olfato es menos común. Otros dos estudios preliminares realizados en Escocia e Inglaterra mostraron que la nueva variante se asoció con una menor hospitalización de pacientes (-40-60%) ”.

Luego hay otro hecho: el tiempo de incubación. en caso de que si Delta fue de 4/6 días, con Omicrón bajado a 3. En cualquier caso, no podemos escapar al pensamiento: un pequeño porcentaje de pacientes graves entre un gran número de personas infectadas relacionadas. Si, por ejemplo, Los positivos de Omicron con síntomas fueron 1 millón de personas y el 1% terminó en el hospitalVamos a hablar de unas 10.000 personas. Y si la solicitud de hospitalización es del 10%, ¡la cifra aumentará a 100.000!

Además, los estudios sobre Omicron nos llevan a ser Bastante optimista en varios aspectos, pero aún se necesita mucha atención por parte de todos para no correr riesgos.

Además, con tercera dosis, el nivel de anticuerpos neutralizantes aumenta significativamente (con Pfizer en 25 veces). La vacuna de tres dosis puede causar infección, pero generalmente tiene formas leves: Sin embargo, no podemos excluir completamente el riesgo de exacerbación.. El potenciador tiene un papel específico: interviene en el sistema inmunológico, ya preparado a partir de las dos primeras dosis, no como una simple adición, sino como un refuerzo, tanto a nivel del anticuerpo como a nivel de células B y T.

La respuesta a la tercera dosis es cualitativamente diferente de la respuesta a las dos primeras dosis.. En este momento, es necesario un refuerzo para todos los grupos de edad, a partir de los 5 años. La vacunación de los niños es fundamental: como El Correo de WashingtonEn los Estados Unidos, las salas de pediatría están llenas de pacientes con COVID, especialmente un Nueva York y el 50% de los niños menores de cinco años que no pueden vacunarse.