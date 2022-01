«La pelota se perdió tan fácilmente. El VAR no debería interferir con las incertidumbres. Bebes té y lo dejas jugar sin causar este fenómeno».

Charla en el partido post Milán-Roma José Mourinho.

Mourinho Dazen

¿el partido?

«Siempre estuvimos en el juego, 2-0 y luego 2-1, hasta que Karsdorp fue expulsado. Pero es un juego de baja tecnología. Perdimos el balón con mucha facilidad. Muy baja calidad, pero siempre estábamos en el juego. Para hablar de calidad y cuestiones técnicas, lamentablemente «también debo hablar del árbitro y la tecnología del VAR. Todavía no he recibido ninguna imagen ya que obviamente es un penalti. Se vio a Tammy abriendo el brazo pero no estaba claro. Aureliano estaba en casa pero quería estar aquí, entonces intervino. Le pedí un clip pero no lo hice. «Lo encuentro. Si Zaniolo e Ibáñez no tienen penalti, ese penalti no cuenta. De la 3 penales solo 1 pie, ¿por qué? ¿Por qué darías uno? Yo no daría algo, pero ¿por qué lo darías? Nuestro bajo nivel técnico así como el nivel de árbitro que no tuvimos tanta suerte «.

Depende de si se toma la dureza de Abraham o se opone a ella. Si yo fuera de Milán, hubiera pedido el penalti correcto. Si yo fuera de Roma, hubiera dicho que la pelota no cambió de dirección.

«Lo dije todo. Si dices que quieres la dureza de un lado, y si estás del otro lado no la das, entonces el VAR no debería interferir con las incertidumbres. Bebe tu té y déjalo jugar». Si el VAR quiere hacer el fenómeno interviene y llama. El árbitro que no tiene carácter. Estuvo en el San Siro frente a la pantalla. Adiós, somos jóvenes ”.

Es una situación cuestionable.

«Exactamente es cuestionable. No puedo ni quiero ocultar el hecho de que desde un punto de vista técnico global hemos hecho un mal trabajo».

Siempre estás dentro del juego, pero luego miras el orden que te falta.

«Estamos donde está nuestra calidad y donde nos llevaron nuestros anillos de juzgar. Estamos ahí. Podríamos haber tenido 3 puntos o algunos puntos más, pero aquí estamos. Si miras el segundo gol y el penalti, somos los los que establecen las medidas para el oponente. Cometimos muchos errores Técnicamente, pero no sentí ningún problema organizativo o táctico. Falta la calidad técnica que permite tener un juego superior. Pero no entiendo el trabajo de el árbitro en el juego y el sistema VAR en la oficina «.

Ausencias ante la Juventus o resultado: ¿Cuál es tu mayor peso?

«Ahora el resultado. Ya estoy pensando en el próximo autobús o avión. Queremos mejorar. Con el mercado también, veamos si podemos terminar algunas negociaciones antes de la próxima ronda, incluso si no entrenan con nosotros». . «

Mourinho en la rueda de prensa

¿Qué partido fue?

«No me gustó mi equipo y el árbitro. Siempre estuvimos en el partido incluso con 1-0 y más con empate 2-0, pero con un nivel técnico bajo; perdimos balones en situaciones muy fáciles. La falta de calidad técnica que no nos permitió construir más. El personaje siempre está ahí, pero el nivel de Tecnología era realmente bajo «.

¿Qué opinas del arbitraje?

«Es difícil entender al árbitro y al VAR. Llevo 6/7 meses en la Roma y estoy acostumbrado, pero es algo a lo que no tienes que acostumbrarte. No he visto una foto donde Ibrahim es muy estricto. No se sabe si toca la pelota o no. Farr El árbitro no puede contactar al árbitro si tiene una terrible duda. Le pedí al árbitro que me enviara la foto en Trigoria porque no podemos ver nada de ella. Luego, el segundo pena, si calificas otros episodios como el de Zaniolo, ¿dónde está la diferencia? Él me debe Los jueces tienen alguna explicación, la visual. Debo entender un poco sus decisiones. Si me envían las fotos seré el primero en preguntar por sus disculpas «.

¿Qué opinas de la bienvenida en el San Siro?

“Cuando veo cómo reaccionó el San Siro, me quedo muy feliz. Yo era dueño de Milán hace tres años que me quería en Milán y después de tres días decidí no hacerlo, estoy muy feliz de tomar esta decisión. Soy muy profesional. , pero hay espacio para los sentimientos y la hostilidad a las emociones. «Soy un apasionado de Roma, lo daré todo por Roma. Pero volver, después de lo que pasó hoy, estoy doblemente contento con lo que respondí. Vinieron pero dije» ‘ven a casa, no me iré’.

Mourinho a los canales oficiales de Roma

“Incluso antes del tiro penal, inmediatamente hay un balón 50-50 frente al banco en los primeros segundos: atrapamos el balón, el jugador del Milan sigue jugando y el árbitro inmediatamente coloca una falta lateral en una posición peligrosa. el primer penalti … Ahora le pregunté tranquilamente al árbitro en el vestuario Vestimenta si me puede enviar un clip donde se vea que es un penalti, porque no podemos verlo. No hay una imagen clara donde resulta sea ​​un rigor. El honorable señor del VAR llamó al árbitro en 3 minutos de juego, para dar un penal que no vemos. Necesitamos entender la imagen que vieron para decir que es severa. El último tiro penal con Liao es el mismo. o similar al de Zaniolo e Ibáñez. Para mí son Rigorini y no me gustan. Pero si das uno, tienes que dar tres. Estoy en Roma desde seis meses y estoy acostumbrado a ahora. He estado aquí durante seis meses y entiendes mucho, especialmente cuando juegas contra los mejores equipos. Pero obviamente no quiero ocultar el hecho de que jugamos un partido técnicamente terrible. Siempre estuvimos en el juego hasta que Karsdorp fue expulsado.2-0 estábamos en el juego, 2-1 estábamos muy en el juego De Mainan es maravilloso. Pero cometimos muchos errores desde el punto de vista técnico. Ves su segundo gol o su segundo penalti, nos equivocamos mucho ”.