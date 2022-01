«También tomé las botellas. Ahora tengo miedo de esparcir mi vida» – Corriere.it

Desde Federica Banderali

Pierre e influencer: «En Año Nuevo salimos a cenar, tomé una foto de los platos. Ahora no publico nada, ya no viene de forma espontánea como antes ». Otras víctimas de las ratas domésticas incluyen a Chiara Biasi y Tommaso Zorzi.

Martina Maccheroni, 30, pierre e influencer, todavía tiene una voz temerosa cuando habla de El robo de Nochevieja en su casa de Milán, en el que vive con su pareja Lorenzo y las gemelas Inés y Elde, nacidas el pasado mes de mayo. «Robaron la casa y se llevaron todo». Martina publicó en su cuenta de Instagram, seguida por 127 mil seguidores, un video de la cámara de vigilancia del edificio que muestra a cuatro mujeres, vestidas elegantemente, caminando sin ser molestadas con sus bolsos de diseño, maletas llenas de bienes robados. Todo tipo y ropa se coloca en un lugar especial. perchas

“Parecían profesionales, y no creo que actuaran por hambre o por necesidad”, dice la joven Brianza, quien anteriormente trabajó en Chiara Ferragni y ahora es jefa de marketing de influencers en Westwing.Mi familia y yo estábamos de fiesta afuera. Los vecinos que estaban en la casa brindaban por el Año Nuevo y estaba claro que el cuidador de la casa no estaba presente, con el tiempo ”. Los ladrones actuaron discretamente: en treinta minutos tomaron todas las bolsas de la casa de Macheroni y las llenaron tanto como pudieron. “Despojaron de los caprichos de muchas mujeres”, dice Martina. Además de robar dinero en efectivo, joyas y bolsos de marcas famosas y reconocidas, concluyeron haciendo un recorrido por mi baño donde se llevaron mi secador de pelo y alisadores, así como cremas, perfumes y lápices labiales ”. no todo. Los cuatro ladrones también irrumpieron en la habitación de las gemelas y robaron todos los vestidos de las niñas: ‘Ver los cajones vacíos es lo que más me molesta de sentarme. No quedó nada, ni siquiera biberones y chupetes ”. READ Esta es la palabra ganadora para la guillotina.

Un robo reabre la cuestión de cómo Instagram puede hacer que las casas de las estrellas sean más espías desde el exterior y, por lo tanto, potencialmente más atractivas para los delincuentes. «Las redes sociales nacen para un compromiso positivo, pero todo depende del ojo del espectador», dice Martina (y una de las mejores amigas de Chiara Ferragne, tanto que también está presente en la serie de televisión The Ferragnez). “En mi caso – continúa – esa noche, no les conté el hecho de que estaba fuera de casa sino que solo hice platos con lo que había comido. Podría haber sido mi mesa. Por el momento, ya no publico en las redes sociales porque ya no me resulta tan espontáneo y natural como antes. Ya no tengo una actitud tan ‘ligera’ después de que me robaron y una violación tan grave de mi privacidad «. El camarada Lorenzo Belloni pensó en enviar una señal clara a los ladrones que compartieron en Instagram, en una serie de historias, varios artículos periodísticos en Internet que informaban la noticia del robo con un mensaje claro: «Los encontraremos».

