US Open: Musetta vence a Goffin. Fognini derrota a Karatsev. Ir a la segunda ronda

Después de Jannik Sinner, dos maratones infinitas de cinco sets ascendieron a Lorenzo Mossetti y Fabio Fognini a la segunda ronda del US Open. Musetti necesita 4 horas y 36 minutos para vencer a David Goffin, venciendo por 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11-9), Fognini en lugar de 3 horas y 34 minutos para doblegar al ruso Aslan Karatsev, perdió 1-6, 5-7, 6-3, 6-1, 6-4.

Mustti va

Lorenzo Mossetti se lleva a casa una victoria entrando en la clase de desafíos épicos, una pelea de casi cinco horas hombro con hombro en la que aseguró la última entrada larga de desempate, ganando por 11 a 9 después de que su oponente llegara tres veces. Para servir el partido en el que el pobre Goffin anotó 14 puntos más que Azul (187 a 173). La primera escaramuza parece favorecer al jugador más experimentado que, bajo 2-3, elimina 2 puntos de quiebre y establece la pata ganadora ingresando 4 seguidas para ganar el primer quiebre por 6-3. Los descansos, plagados de muchas faltas y unos pocos ganadores (al final el balance será mayoritariamente negativo para ambos, 40 ganadores y 61 libres para los azules y 59 ganadores y 81 libres para el belga), afectan mucho a la segunda establecer. Dos veces, Mussetti se toma un descanso, pero se reanuda sistemáticamente, antes de que un empate lo haga olfatear el balón 4-1. Sin embargo, Goffin da lo mejor de sí, casi recuperando el doble quiebre y sobreviviendo hasta el Match 11, cuando se confirma el nuevo quiebre de Mussetti con una ronda de bates sin preocupaciones: 7-5 para los Blues igualando el total de sets. El momento del primer minuto del partido llega al cuarto juego del tercer set cuando Musetti salva dos puntos de quiebre, se mete una carrera muy larga en el bolsillo, luego coloca el único quiebre del set decidiendo qué set cambiar la inercia del set. juego. Pero Goffin no quiere rendirse así y en el cuarto set inmediatamente estiró 3-0, luego en el séptimo juego eliminó tres oportunidades de contragolpe para levantarse 5-2, y lo golpeó con una patada larga. por un as. Musetti perdió una oportunidad de remontada y tuvo que agachar la cabeza y prepararse para un duro quinto set. En el inicio del quinto set, el jugador se balancea de Carrara, acusado de cansancio, y se deja confundir por Goffin que, por otro lado, se encuentra en buena forma física. El belga se mueve muy bien, tiene potencia para trabajar a cero y es un quiebre inicial que le mantiene con facilidad casi por debajo de la línea de meta. Goffin, con servicio disponible, sube 5-2, 30-15. Aquí Musetti inventa un balón corto que desestabiliza al Goffin. Luego, el belga comete una doble falta y un tiro libre, y vuelve a jugar el primer tiempo. En el 5-4 vuelve a mandar a Goffin a cerrar y Musseti aún encuentra un quiebre sobrehumano. El belga no estuvo presente y en la quinta jornada trabaja en una nueva rotura que le manda por tercera vez al servicio del partido, pero esta vez tampoco logra mantener el listón. A la larga, Goffin todavía tiene el control: arriba 4-1 y luego 7-4, pero la ventaja de tres puntos es inmediatamente absorbida por Musetti, que siempre juega con los puntos detrás de él de manera muy clara. Así que con otro balón corto, recupera en 7 todos. En el 9-8, Blue llega al punto de partido pero Goffin lo elimina con un golpe de derecha. Con un revés largo, Mussetti consigue otro y esta vez marca con su merecido triunfo. Para Musetti, ahora hay una segunda ronda más que asequible con Gijs Brouwer barriendo al experto izquierdo Adrian Mannarino en tres sets.