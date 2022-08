FIFA 23 está disponible hace un mes en Xbox a través de un problema técnico – Nerd4.life

El periódico británico Mirror informó que fifa23 se había convertido Disponible en xbox con un mes de antelación Hoy, 30 de agosto de 2022. La fecha de lanzamiento del juego de EA es el 30 de septiembre de 2022, pero durante un tiempo el juego estuvo disponible antes.

Según los informes, FIFA 23 estaba disponible en Xbox One en formato completo, con todos los modos Incluye FIFA Ultimate Team: Los usuarios ya comenzaron a compartir los valores FUT de los jugadores más populares en línea.

Parece que el problema se originó en la versión Beta cerrada de FIFA 23: Quienes tenían acceso a él podían actualizar al juego completo y así obtener todo el contenido del juego normal. También parece que algunos también han obtenido acceso a los conjuntos de bandas sonoras y juegos inéditos.



estadios fifa 23

Según los informes de algunos usuarios, el archivo . El error ya no está activo El archivo de descarga ya no está disponible en la biblioteca de Xbox. Parece que otros todavía pueden iniciar sesión, pero es probable que EA tarde un tiempo en bloquear todo de forma permanente, siempre que no lo hayas hecho mientras escribías estas palabras.

Electronic Arts no ha emitido un comentario oficial sobre este asunto. Por último, recuerda que los que compraron Edición definitiva de FIFA 23 Podrán ingresar al juego el 27 de septiembre de 2022. Deberían haber sido los primeros, pero ya no es así.

Esta no es la primera vez que EA logra un «objetivo especial» con el juego: la Ultimate Edition de FIFA 23 estaba a la venta por 0,06 € y parece que se cumplirán los pedidos anticipados.