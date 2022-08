El tiempo, agosto acaba entre sol y tormentas: el verano está en aprietos

El clima italiano continúa dividiéndose entre sol y tormentas dispersas. De hecho, el verano se está poniendo cada vez más difícil: con finales de agosto.

El verano italiano sigue agitado, ya que la península seguirá dividida entre lluvia en el norte y mucho sol entre el centro y el sur. Así que vamos a saber cómo cierra este agosto: todas las previsiones.

En estas horas y también en los próximos días clima italiano Debe empeorar. De hecho, una serie de Latido del corazón de tormenta precursor no sólo de Está lloviendoY el Pero desafortunadamente también astuto Viva y fortalecimiento del viento. Esta formación ciertamente no es inusual teniendo en cuenta que el verano está llegando a su fin y, por lo tanto, el ambiente ya no es el estable que caracterizó la mayor parte de los últimos meses. Así que la situación ha cambiado y la temporada de sol caliente dará más señales en los próximos días. fatiga.

A partir de este día de miércoles 31 de agosto tendremos zonas norte como guardias privados. De hecho, tendremos un clima agitado, listo para expandirse también. sector central. Por lo tanto, se debe prestar atención a los fenómenos que serán de carácter personal. Tormenta de truenoscon fuertes lluvias viento que sopla Y el granizada. en el mejor de los casos Sur y en áreas Tirreno, donde la tímida respiración anticiclónica de origen africano seguirá asegurando condiciones climáticas estables y altas temperaturas. Así que averigüemos qué sucede en las próximas horas.

Clima, Italia sigue dividida en dos: el anticiclón contraataca solo en el sur

Durante este miércoles tendremos tormentas eléctricas entre la noche y la mañana en tránsito de noroeste a noreste, También fuerte y acompañado de granizo y tormentas locales. Estos fenómenos afectarán primero a Lombardía, West Emilia y Levante Ligure, y luego a Treveneto. Las franjas horarias parciales, entonces, se harán cargo en el Noroeste. Algunas lluvias en la mañana golpearán la Alta Toscana. La situación es ligeramente mejor en las regiones del sur. Así que echemos un vistazo más de cerca a las previsiones para los tres sectores principales.

en areas norte de italia Tendremos una situación que de inmediato parecerá precaria Lombardía, Emilia-Romaña Y el Trevento. Aquí, de hecho, tendremos tormentas prontas a presentar frío desde la mañana, para disminuir por la tarde. La situación es un poco mejor en el noroeste. Las temperaturas bajarán, especialmente en el este, a medida que aumenten las temperaturas 28 a 32 grados.

Mientras que en cambio en áreas Italia central Tendremos chubascos y tormentas listas para continuar toscana del Norte En la extensión entre la tarde y la noche a otros Regiones. Mientras que, por otro lado, la situación será un poco más brillante en Lacio. Las temperaturas aquí también están bajando un poco, con los valores máximos estarás fuera de 27 a 31 grados.

Finalmente en áreas Sur de Italia Tendremos una situación ligeramente nublada desde las primeras horas de la mañana. Solo a partir de la tarde y especialmente a lo largo de los Apeninos tendremos algunas tormentas eléctricas locales que invadirán el Adriático. Las temperaturas serán constantes, los valores máximos van desde 28 a 33 grados.