Una vez que cancele su visa nuevamente, ya no jugará en Open

Novak Djokovic no jugará el Abierto de Australia: la visa del campeón de tenis serbio ha sido revocada por el ministro de Inmigración, Alex Hawke. Se espera otra apelación de los abogados número uno del mundo.

el Ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke Usa su poder personal para Nuevamente cancelada la visa de Novak Djokovic para el país. Los abogados del campeón serbio se preparan para presentar un recurso inmediato contra la decisión: de hecho, si el jugador número uno del mundo no recurre la sentencia en los tribunales, será inmediatamente expulsado de australia.

Nota oficial del Ministro de Inmigración de Australia

En el Oficio emitido por el Ministro está leyendo: «Hoy he ejercido mi poder para cancelar la visa en poder del Sr. Novak Djokovic por razones de salud y orden, en el entendido de que es de interés público. Esta decisión siguió a las órdenes del Circuito Federal y el Tribunal de Familia del 10 de enero de 2022 de revocar la decisión de anulación anterior sobre la base del debido proceso. Al tomar esta decisión, he considerado detenidamente la información que me ha proporcionado el Departamento del Interior, la Fuerza Fronteriza de Australia y el Sr. Djokovic. El gobierno de Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, particularmente en relación con la pandemia de COVID-19.«.

por poder reconocida por sus facultades al respecto, por lo que el Ministro de Inmigración de Australia canceló El veredicto que acogió el recurso del abogado de Djokovic Contra cancelación de visa por primera vez el 10 de enero. En esta circunstancia, el tribunal no entró en el fondo de una cuestión de legalidadExención médica de la vacuna covid. El tenista de Belgrado le ofreció ingresar al país, pero destacó una falla de procedimiento en la cancelación de la visa: el serbio no tuvo tiempo suficiente para fundamentar sus argumentos sobre la exención.

Alex Hawke volvió a pensar en el meollo del asunto: Sin una vacuna y tiene buenas razones para no hacerlo, no puede poner un pie en Australia. Sobre todo porque -como trascendió en los últimos días- la versión de Djokovic sobre su positividad por el virus en diciembre, que se fijó como motivo de la exención (otorgada por Tennis Australia, que las autoridades consideraron inválida), Definitivamente hace agua en tampones, fechas y movimientos.. Djokovic Ahora está siendo investigado no solo en Australia., pero también interesa en casa porque no respetó la soledad tras la lesión, como él mismo admitió, y tambien en españa, por ingresar sin vacunar sin una razón comercial real para hacerlo.

Sin embargo, los abogados de Djokovic no se dan por vencidos y Tiene la intención de presentar una nueva apelación para restaurar la visa: Consideran que se puede agilizar la audiencia reduciendo la duración de las comunicaciones escritas y las pruebas orales. El equipo del campeón serbio espera que el asunto se procese en los tribunales durante el fin de semana y se resuelva el domingo, para permitir que el ganador de 20 rondas del Grand Slam juegue la primera ronda del torneo a principios de la próxima semana si eso sucede. El recurso fue estimado nuevamente. Mientras tanto, el cuadro del Abierto de Australia ha cambiado ante la ausencia de Djokovic: Rublev sustituye al serbio, que ocupó su lugar Monfils, nº 17 de la semilla. Pero en este caso, la última palabra no está realmente dicha: en las próximas horas, se esperan contramedidas por parte de Knoll y su enorme personal legal.